Alertan por estafas con figuritas del Mundial 2026 en Jujuy

La expectativa por la llegada del Mundial 2026 ya comenzó a movilizar a miles de coleccionistas, fanáticos del fútbol y familias que buscan completar álbumes o conseguir figuritas difíciles. Sin embargo, junto con ese fenómeno también aparecen nuevas modalidades de estafa que aprovechan el entusiasmo de los compradores.

Jujuy. Fanáticos de las figuritas coparon el Parque San Martín en Jujuy

Jujuy. Nueva juntada de intercambio de figuritas del Mundial en Jujuy

Desde la Agencia de Delitos Complejos advirtieron sobre el crecimiento de publicaciones que ofrecen figuritas supuestamente originales a través de redes sociales, muchas veces a precios llamativos o en grandes cantidades. En algunos casos se trata de material falsificado y, en otros, directamente de ventas inexistentes que terminan con la desaparición del vendedor.

La preocupación surge porque las operaciones suelen concretarse por internet, donde resulta más difícil verificar la autenticidad de los productos y la identidad de quienes los comercializan.

La directora de la Agencia de Delitos Complejos, Gabriela Cuellar , explicó que uno de los problemas detectados tiene relación con la comercialización de figuritas apócrifas que buscan imitar a las originales.

"Con el tema del Mundial hay mucha gente que vende figuritas apócrifas. Tienen impresiones y sacan figuritas iguales. Las venden a precios elevados y no son verdaderas", señaló.

Según indicó, los estafadores reproducen diseños similares a los originales y aprovechan el interés de los coleccionistas para ofrecerlas como si fueran auténticas. "No tienen las características. Son estafas", afirmó.

La modalidad suele aparecer en perfiles particulares que publican grandes cantidades de figuritas difíciles de conseguir o lotes completos a valores poco habituales para el mercado.

Figuritas del Mundial 2026. Figuritas del Mundial 2026.

Transferencias que terminan en engaños

Otra maniobra detectada por las autoridades consiste en la venta de productos que nunca llegan a destino pese a que el comprador realiza el pago.

Cuellar explicó que muchas personas concretan transferencias bancarias o envían dinero a través de billeteras virtuales confiando en publicaciones que aparentan ser legítimas.

"También mucha gente hace transferencias de dinero y el producto nunca llega. La página desaparece, los números desaparecen y está todo bloqueado", advirtió.

En estos casos, los perfiles utilizados para la maniobra suelen ser eliminados una vez que reciben el dinero, lo que dificulta el contacto posterior y las posibilidades de reclamo inmediato.

Qué recomiendan antes de comprar

Ante este escenario, desde Delitos Complejos solicitaron extremar los recaudos antes de concretar cualquier operación vinculada con figuritas, álbumes o productos relacionados con el Mundial.

"Lo que nosotros recomendamos es verificar bien", expresó Cuellar.

Entre las medidas sugeridas figura revisar los comentarios de otros compradores, corroborar la reputación de la cuenta y verificar si se trata de un comercio establecido o de un perfil particular sin referencias.

"Leer comentarios, ver si las casas son comerciales o no", agregó la funcionaria.

Las advertencias apuntan especialmente a las compras realizadas mediante redes sociales, donde suelen concentrarse este tipo de publicaciones y donde aparecen con mayor frecuencia ofertas que prometen productos difíciles de conseguir o valores muy por debajo de los habituales.