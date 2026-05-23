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23 de mayo de 2026 - 17:59
Jujuy.

Fanáticos de las figuritas coparon el Parque San Martín en Jujuy

Fanáticos de todas las edades se reunieron este sábado en el Parque San Martín para intercambiar figuritas, jugar y completar el álbum del Mundial

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Fanáticos de las figuritas coparon el Parque San Martín en Jujuy

Fanáticos de las figuritas coparon el Parque San Martín en Jujuy

La fiebre mundialista volvió a sentirse este sábado en Jujuy con una multitudinaria juntada de coleccionistas y fanáticos de las figuritas del Mundial. Desde temprano, chicos, jóvenes y adultos llegaron hasta la punta del Parque San Martín para participar del gran encuentro de intercambio organizado en la capital jujeña.

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La convocatoria reunió a familias enteras, grupos de amigos y coleccionistas que llevaron pilas de repetidas con un mismo objetivo: completar el álbum y conseguir las figuritas más difíciles.

Entre canjes, búsquedas y negociaciones, la jornada se convirtió en uno de los eventos más convocantes del fin de semana para los amantes del fútbol y las clásicas figuritas Panini.

Intercambio, juegos y actividades para toda la familia

Durante toda la mañana hubo sectores destinados especialmente al canje de figuritas, donde los asistentes intercambiaron sobres, repetidas y las codiciadas especiales que generan furor entre los coleccionistas.

Además del intercambio, el evento contó con juegos electrónicos, actividades recreativas, fútbol y competencias de freestyle que acompañaron la jornada.

El movimiento de personas fue constante y en las imágenes compartidas desde el lugar pudo verse una importante cantidad de asistentes recorriendo los distintos espacios organizados para el evento.

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Las figuritas más buscadas del álbum

Uno de los temas más comentados durante la jornada volvió a ser el de las figuritas más difíciles de conseguir.

Entre las más buscadas aparecieron las especiales “00”, consideradas las más raras de toda la colección. También hubo pedidos constantes por las figuritas de Cristiano Ronaldo y Erling Haaland, dos de las más complicadas de encontrar en sobres.

Muchos asistentes llegaron con listas anotadas, carpetas completas y estrategias para intentar cerrar equipos enteros del álbum.

El álbum del Mundial ya no es solo cosa de chicos

La convocatoria volvió a mostrar un fenómeno que crece cada Mundial: el coleccionismo dejó de ser exclusivo de los más chicos.

Hoy las figuritas reúnen a personas de todas las edades y géneros, que participan activamente de las juntadas para completar el álbum y revivir una tradición que atraviesa generaciones.

Durante el encuentro también reaparecieron juegos clásicos vinculados a las figuritas como “la tapadita” y “la medidita”, prácticas que marcaron distintas épocas y que muchos buscaron recuperar en esta edición.

Una mañana a puro fútbol y nostalgia en Jujuy

El encuentro se desarrolló en un clima de entusiasmo, intercambio y mucha pasión futbolera, en la previa de un nuevo Mundial que ya empieza a sentirse entre los hinchas argentinos.

Con una gran asistencia y fuerte participación de familias y coleccionistas, la juntada confirmó el enorme furor que despierta el álbum del Mundial en Jujuy.

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