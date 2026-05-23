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23 de mayo de 2026 - 11:28
País.

Así es el avión que llevará a la Selección Argentina al Mundial 2026

El Airbus que transportará al campeón del mundo comenzó a ser intervenido en Ezeiza con los colores albicelestes y referencias a Lionel Messi

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Así es el avión que llevará a la Selección Argentina al Mundial 2026

Así es el avión que llevará a la Selección Argentina al Mundial 2026

La Selección Argentina ya empezó a vivir el camino rumbo al Mundial 2026 y uno de los primeros símbolos de esa ilusión apareció en Ezeiza. Un Airbus 330-200 comenzó a ser ploteado con los colores de la camiseta nacional y el número 10 en la cola del avión, en homenaje a Lionel Messi.

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El trabajo se desarrolla dentro de un hangar cerrado y bajo estrictas medidas de seguridad para evitar filtraciones de imágenes antes de la presentación oficial. Técnicos y operarios avanzan a contrarreloj para dejar lista la aeronave que acompañará al seleccionado campeón del mundo en la próxima Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El “10” de Messi, protagonista del diseño

Uno de los detalles más llamativos del nuevo diseño aparece en el estabilizador vertical del avión, donde ya se observa el número 10 junto a los colores celeste y blanco.

La referencia apunta directamente a Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina y principal figura del equipo dirigido por Lionel Scaloni. El número también remite a Diego Armando Maradona, otro de los grandes ídolos históricos del fútbol argentino.

El ploteo busca transmitir identidad y representar el peso simbólico de la camiseta argentina antes de la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

Cómo es el avión que usará la Selección

La aeronave elegida para trasladar al plantel es un Airbus 330-200, uno de los modelos de larga distancia más utilizados para vuelos internacionales.

El avión cuenta con motores General Electric y una capacidad cercana a los 270 pasajeros. Además, integra una de las flotas más modernas incorporadas al país durante los últimos años.

El modelo resulta ideal para vuelos extensos como los que deberá afrontar la Selección durante el Mundial 2026, que tendrá sedes distribuidas en distintos puntos de Norteamérica.

Máximo hermetismo en los hangares de Ezeiza

Las tareas de ploteo y producción se realizan bajo fuertes medidas de seguridad. Según trascendió, se pidió a técnicos y trabajadores dejar sus celulares fuera del hangar para evitar filtraciones.

El objetivo apunta a mantener en reserva el diseño completo hasta su presentación oficial. Por el momento, solamente se conocieron imágenes parciales de la cola del avión y algunos detalles del trabajo exterior.

Los operarios trabajan con precisión sobre cada sector de la aeronave para garantizar un acabado uniforme y resistente a las condiciones de vuelo.

El antecedente del Mundial de Qatar 2022

Para el Mundial de Qatar, la Selección Argentina también utilizó un avión especialmente intervenido con imágenes y frases vinculadas al equipo nacional.

En aquella oportunidad, el fuselaje mostraba la consigna “Un equipo, un país, un sueño”, además de fotografías de Lionel Messi y Ángel Di María.

La imagen de Di María recordaba el histórico gol ante Brasil en la final de la Copa América 2021, mientras que Messi aparecía celebrando con la camiseta albiceleste.

El resultado deportivo terminó convirtiendo aquel diseño en una postal histórica para los hinchas argentinos.

El Mundial 2026 ya empieza a sentirse en Argentina

La preparación visual del avión marca uno de los primeros movimientos simbólicos rumbo al Mundial 2026, donde la Selección buscará defender el título conseguido en Medio Oriente.

El torneo se jugará entre junio y julio del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá, con un formato ampliado y mayor cantidad de selecciones participantes.

Mientras el equipo continúa con su preparación deportiva, los detalles alrededor del viaje y la imagen del plantel ya generan expectativa entre los fanáticos argentinos.

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