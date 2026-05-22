Un kinesiólogo jujeño explicó la lesión del Dibu Martínez, ¿llega al Mundial?

La lesión de Emiliano Dibu Martínez encendió la alarma entre los hinchas de la Selección Argentina, sobre todo pensando en el próximo Mundial. Sin embargo, el kinesiólogo Atilio Cachizumba llevó tranquilidad y sostuvo que el arquero podría llegar sin problemas a la Copa del Mundo.

En diálogo con Canal 4 , el especialista explicó que este tipo de molestias suelen ser frecuentes en arqueros durante la entrada en calor o en acciones de juego. Según detalló, la lesión podría estar vinculada a una hiperflexión o hiperextensión de la articulación de los dedos de la mano.

Cachizumba indicó que lo más probable es que se trate de “una subluxación o una luxación o una pequeña ruptura de los ligamentos que conforman la articulación”.

Además, descartó en principio que se trate de una fractura importante. “Es muy difícil jugar con una fractura” , señaló, y agregó que, si realmente hubiera existido una, el contacto con la pelota le habría provocado mucho más dolor e incluso un posible desplazamiento del hueso.

Dibu Martínez volvió a ser nominado para el Trofeo Lev Yashin al mejor arquero del mundo. Dibu Martínez, arquero de la Selección Argentina.

También explicó que, en todo caso, podría tratarse de una avulsión, es decir, un pequeño desprendimiento óseo, pero remarcó que una fractura de mayor gravedad le habría impedido continuar con la actividad.

Llegaría sin problemas al Mundial

El kinesiólogo fue claro al ser consultado sobre la recuperación del arquero argentino. “Tranquilamente al Mundial”, respondió. En ese sentido, sostuvo que, si la lesión es ligamentaria, con una inmovilización de al menos diez días y un tratamiento adecuado, el Dibu podría estar en condiciones.

Según indicó, la articulación afectada no quedaría tan expuesta en la mayoría de los movimientos específicos del puesto, salvo en acciones puntuales como despejes con los puños.

El peso de lo psicológico

Cachizumba también destacó la fortaleza mental del arquero y consideró que ese aspecto pudo haber sido clave para sostenerse en cancha. “La actitud psíquica de él era impresionante”, afirmó.

Incluso recordó cómo trabajó el Dibu en definiciones por penales y remarcó que su preparación mental es una de sus grandes fortalezas. Para el especialista, esa combinación entre adrenalina, competencia y fortaleza psicológica también ayuda a explicar por qué pudo continuar pese a la molestia.