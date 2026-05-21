Dibu Martínez sufrió una lesión y genera preocupación de cara al Mundial 2026

Emiliano "Dibu Martínez" volvió a quedar en el centro de la escena internacional tras la consagración de Aston Villa en la Europa League . Sin embargo, más allá del título conseguido en Turquía, una declaración del arquero argentino despertó preocupación en la Selección Argentina a pocas semanas del inicio del Mundial 2026.

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El marplatense reveló que sufrió una lesión durante la entrada en calor previa a la final frente al Friburgo alemán. A pesar de la molestia física, decidió jugar el partido completo y se convirtió en una de las figuras de la victoria inglesa por 3-0 en Estambul.

La situación rápidamente generó repercusión entre los hinchas argentinos y también en el entorno de la Scaloneta, teniendo en cuenta la cercanía del debut mundialista frente a Argelia, programado para el 16 de junio.

Después del partido, el arquero campeón del mundo habló con ESPN y contó el problema físico que sufrió minutos antes del inicio de la final europea.

“Me rompí el dedo hoy en la entrada en calor” “Me rompí el dedo hoy en la entrada en calor”

expresó el futbolista argentino luego de levantar el trofeo con Aston Villa. Además, explicó que durante el partido sintió molestias cada vez que atrapaba la pelota.

Pese al dolor, Martínez decidió continuar dentro de la cancha y mantuvo el arco invicto durante los 90 minutos. Friburgo casi no logró incomodarlo y Aston Villa manejó el encuentro desde el comienzo hasta el cierre.

Las imágenes posteriores mostraron al arquero celebrando junto a sus compañeros en el Tupras Stadium de Estambul, escenario donde el conjunto inglés volvió a festejar un título internacional después de más de cuarenta años.

Preocupación en la previa del Mundial 2026

La lesión encendió alarmas por la importancia que tiene Martínez dentro del plantel de Lionel Scaloni. El arquero se consolidó como una de las piezas fundamentales de la Selección Argentina desde la obtención de la Copa América 2021.

A menos de un mes del comienzo del Mundial 2026, cualquier molestia física relacionada con el Dibu genera atención especial entre los hinchas argentinos.

De todas maneras, el propio futbolista dejó señales tranquilizadoras y no habló de una lesión grave ni de tiempos prolongados de recuperación. Todo indica que continuará normalmente con la preparación rumbo a la Copa del Mundo.

Martínez atraviesa además uno de los mejores momentos de su carrera profesional. Durante la actual temporada sumó 44 partidos con Aston Villa y consiguió 14 vallas invictas entre competencias locales e internacionales.

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Aston Villa volvió a hacer historia en Europa

La conquista de la Europa League significó un hecho histórico para Aston Villa. El club inglés no levantaba un título continental desde 1982, cuando ganó la antigua Copa de Europa.

El equipo dirigido por Unai Emery mostró solidez durante todo el torneo y dominó la final disputada en Turquía ante el conjunto alemán.

Para Dibu Martínez, el campeonato representó además su primera consagración internacional con la camiseta de Aston Villa desde su llegada al club en 2020.

El arquero argentino ya acumula once títulos en su carrera. Entre los más importantes aparecen el Mundial de Qatar 2022, las Copas América obtenidas con la Selección Argentina y la Finalissima frente a Italia.

Los objetos personales del Dibu que se hicieron virales

Luego de los festejos, otra imagen relacionada con Martínez llamó la atención en redes sociales. El arquero compartió una fotografía de su casillero dentro del vestuario campeón.

En la imagen aparecieron varios objetos personales que suelen acompañarlo antes de los partidos importantes. Entre ellos se observaron fotografías familiares, dibujos realizados por sus hijos, un rosario, un ojo turco y un peluche.

El vínculo del arquero con los rituales y la espiritualidad forma parte habitual de su preparación antes de cada encuentro. Durante la final en Estambul también estuvo acompañado por su familia, que siguió el partido desde las tribunas con camisetas de Aston Villa.