Dibu Martínez fue nominado otra vez para competir como mejor arquero del mundo

Dibu Martínez figura entre los 10 aspirantes al premio Lev Yashin que distingue al mejor arquero de la temporada en la ceremonia del Balón de Oro 2025 . El arquero del Aston Villa y campeón mundial con Argentina se coronó ganador en las dos últimas ediciones ( 2023 y 2024 ) y nuevamente competirá por ser reconocido como el guardameta más sobresaliente.

Junto al exarquero de Independiente y Arsenal de Inglaterra , los otros postulantes incluyen a: Alisson Becker (Liverpool FC, Inglaterra), Yassine Bounou (Al Hilal, Arabia Saudita), Lucas Chevalier (Lille, Francia), Thibaut Courtois (Real Madrid, España), Gianluigi Donnarumma (PSG, Francia), Jan Oblak (Atlético de Madrid), David Raya (Arsenal FC), Matz Sels (Nottingham Forest FC) y Yann Sommer (Inter, Italia).

Los ganadores se anunciarán el próximo lunes 22 de septiembre durante una ceremonia que tendrá lugar en el Théâtre du Châtelet , ubicado en el corazón de París . Esta edición se celebrará un mes antes de lo habitual, ya que en años anteriores las premiaciones solían realizarse a fines de octubre .

Al igual que en las dos temporadas previas, Dibu Martínez volvió a destacarse como uno de los arqueros más sobresalientes del fútbol mundial. Sus destacadas actuaciones ayudaron al Aston Villa a ser protagonista tanto en la Premier League como en su regreso a la Champions League .

Dibu Martínez nominado al premio Yachine del Balón de Oro 2025.

En el torneo europeo de clubes más prestigioso, el equipo de Birmingham llegó hasta los cuartos de final, donde fue eliminado por el PSG en un global ajustado (5-4); ese mismo conjunto terminó coronándose campeón del torneo. En la liga inglesa, bajo la dirección de Unai Emery, el Aston Villa compitió por los puestos altos de la tabla, aunque finalmente concluyó en la sexta posición con 66 puntos. Para la temporada 2025-2026, serán uno de los aspirantes en la Europa League.

Estadísticas y logros clave de Martínez en la temporada

Según la plataforma de estadísticas Transfermarkt, Dibu Martínez jugó un total de 53 encuentros con la camiseta del Aston Villa, en los que concedió 61 goles. Además, el arquero volvió a ser fundamental para la selección argentina, que tras ganar la Copa América a mediados de 2024, logró asegurar su lugar en la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El arquero argentino con el trofeo Lev Yachin al mejor arquero del mundo del premio Balón de Oro.

Al recibir el premio al mejor arquero en dos ceremonias consecutivas, Martínez se convirtió en el primer jugador en obtener esta distinción en más de una ocasión, tras haberla ganado en 2023 por su desempeño clave en el Mundial 2022, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni se coronó campeón. Paralelamente, el arquero argentino se posicionó en el puesto 18 en la votación general para el jugador más destacado.

Avances en igualdad de género y el riguroso proceso de selección

La presente edición se destacará por avanzar hacia la igualdad de género en la entrega de reconocimientos individuales. Por primera vez en la historia, todos los galardones que antes eran exclusivos para hombres estarán también disponibles para mujeres. De este modo, premios como el de Mejor Portera, Mejor Jugadora Joven y Máxima Goleadora se incorporan a la ceremonia, sumándose a los tradicionales trofeos colectivos e individuales.

Dibu Martínez volvió a ser nominado para el Trofeo Lev Yashin al mejor arquero del mundo.

Los candidatos fueron escogidos tras un riguroso proceso basado en estrictos criterios. Para definir a los ganadores del Balón de Oro, France Football convoca a un panel de expertos conformado por 100 periodistas en la categoría masculina y 50 en la femenina, todos representando a las naciones mejor ubicadas en el ranking FIFA.

Criterios prioritarios para elegir al Balón de Oro

El método de votación establece que cada miembro del jurado debe elegir a sus diez mejores jugadores, asignando puntos según la posición que ocupen en su lista. Quien acumule la mayor cantidad de puntos será el ganador del Balón de Oro.

El arquero del Aston Villa y de la selección argentina se quedó con el galardón en las ediciones 2023 y 2024.

La selección de los premiados se basa en tres criterios ordenados por importancia. Primero, se evalúa el desempeño individual y la capacidad para brillar con momentos clave en los partidos. En segundo lugar, se consideran el trabajo colectivo y los títulos logrados durante la temporada.

Finalmente, se toma en cuenta la elegancia y el respeto mostrado en el campo de juego. El periodo evaluado comprende desde julio de 2024 hasta junio de 2025, siguiendo el calendario habitual del fútbol europeo.