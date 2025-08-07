jueves 07 de agosto de 2025

7 de agosto de 2025 - 09:01
Investigación.

El presunto asesino serial de Jujuy "vendía comida y trabajaba como albañil"

El principal acusado por la desaparición de al menos cinco hombres en Jujuy afirmó ante la Justicia que se dedicaba a la albañilería y vendía comida.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.

En una declaración indagatoria, el presunto asesino serial de Jujuy, detenido por la desaparición de al menos cinco personas en situación de calle o con discapacidad, aseguró que se dedicaba a la venta de comida y a la albañilería. La información fue confirmada por el fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación, Guillermo Beller, quien lleva adelante la investigación.

Según indicó el acusado, su actividad principal era la construcción, aunque también vendía comidas como turrones y otras golosinas. “Él manifestó que se dedicaba a la albañilería, y que además vendía algunos elementos comestibles, como turrones y alfajores. En ningún momento refirió a alimentos de elaboración propia”, precisó Beller en conferencia de prensa.

habitación del Asesino de Alto comedero - Matías Jurado
Crimen en Jujuy: convocan a una marcha pidiendo justicia por los desaparecidos

Crimen en Jujuy: convocan a una marcha pidiendo justicia por los desaparecidos

Sigue la búsqueda de pruebas genéticas

En paralelo a las declaraciones del imputado, el Ministerio Público continúa con las pericias de ADN para establecer si los restos encontrados en su vivienda corresponden a alguna de las víctimas. El fiscal Beller anticipó que ya comenzó el cotejo genético, y que esperan obtener los primeros resultados en los próximos días.

La causa sigue bajo secreto de sumario. Mientras tanto, se profundizan los rastrillajes en la zona y no se descarta que pueda haber nuevas imputaciones a medida que avance la investigación.

¿Quién es Matías Jurado?

Matías Jurado, de 37 años, fue detenido en los últimos días de julio en su vivienda del barrio Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy. La medida fue ordenada por la Justicia luego del hallazgo de restos óseos, fragmentos de piel, ropa quemada y otros elementos calcinados en el marco de una investigación por la desaparición de cinco hombres en situación de calle o con alguna discapacidad.

Desde entonces, permanece alojado en el penal de Gorriti. Está imputado por homicidio agravado y es considerado el principal sospechoso en una causa que aún mantiene varias líneas abiertas.

El prontuario de Jurado ya registraba antecedentes. Había estado privado de su libertad en tres oportunidades: la primera vez a los 17 años, luego en 2017 por robo agravado y al año siguiente, en 2018, por amenazas con arma durante un asalto. En ese último proceso recibió una pena de 3 años y 4 meses, pero obtuvo la libertad condicional en 2020.

Su nombre volvió a aparecer en los registros judiciales tras la denuncia por la desaparición de Jorge Omar Anachuri, de 68 años. Según los datos reunidos por la Fiscalía, fue visto por última vez el 25 de julio subiendo a un taxi junto a Jurado. El chofer declaró que lo dejó en la casa del ahora detenido, y los registros del GPS del vehículo confirmaron ese recorrido.

