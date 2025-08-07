Había restos de personas en los platos de los perros del presunto asesino serial de Jujuy

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.

La causa que investiga la desaparición de al menos cinco hombres en situación de calle sumó nuevos elementos de gravedad. El fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación, Guillermo Beller, informó que en el marco de los allanamientos realizados en la vivienda de Matías Jurado, se halló piel humana, cartílagos y pelos, algunos de los cuales estaban en los platos donde comían los perros del acusado.

“Hay mucha más piel. Hicimos una división de la misma para hacer un cotejo diferente, porque el resto estaba muy deteriorado y se los daba a los perros”, explicó Beller. La Justicia trabaja con equipos forenses que ya iniciaron el análisis de ADN para determinar si los restos pertenecen a alguna de las personas desaparecidas.

Los restos estaban junto a la comida de los animales En sus declaraciones, el fiscal remarcó que algunos fragmentos estaban esparcidos dentro de los platos de los canes. “Esa piel que estaba tirada en los platos de comida de los perros eran partes de restos humanos: cartílagos, pelos y piel”, detalló. Por esa razón, se espera que los primeros resultados del cotejo genético estén disponibles en breve.

Estas pruebas podrían ser clave para confirmar o descartar la participación de Jurado en las desapariciones que investiga la Justicia. La principal línea apunta a que el imputado habría tenido contacto reciente con las víctimas y que sus restos fueron manipulados para borrar evidencia, incluso alimentando a sus animales.

casa del crimen en jujuy alto comedero Cinco desapariciones El caso se destapó con la desaparición de Jorge Omar Anachuri, de 68 años, visto por última vez el 25 de julio. Fue captado por cámaras de seguridad subiendo a un taxi junto a Jurado. El destino final fue el domicilio del acusado, donde días después se hallaron restos óseos, ropa calcinada y ahora también piel humana. Matías Jurado, de 37 años, ya está detenido en el penal de Gorriti e imputado por homicidio agravado. Además, se lo investiga por su posible vínculo con otras cuatro desapariciones ocurridas en la zona de Alto Comedero. Todas las víctimas comparten un perfil similar: hombres mayores, en situación de vulnerabilidad y con contacto reciente con el acusado. La causa continúa bajo secreto de sumario y se espera que los resultados forenses abran una nueva etapa en la investigación judicial.

