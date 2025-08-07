jueves 07 de agosto de 2025

7 de agosto de 2025 - 08:45
Alto Comedero.

Había restos de personas en los platos de los perros del presunto asesino serial de Jujuy

El fiscal Guillermo Beller confirmó que restos de piel humana fueron hallados en los platos donde comían los perros del presunto asesino serial de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
“Hay mucha más piel. Hicimos una división de la misma para hacer un cotejo diferente, porque el resto estaba muy deteriorado y se los daba a los perros”, explicó Beller. La Justicia trabaja con equipos forenses que ya iniciaron el análisis de ADN para determinar si los restos pertenecen a alguna de las personas desaparecidas.

Estas pruebas podrían ser clave para confirmar o descartar la participación de Jurado en las desapariciones que investiga la Justicia. La principal línea apunta a que el imputado habría tenido contacto reciente con las víctimas y que sus restos fueron manipulados para borrar evidencia, incluso alimentando a sus animales.

Cinco desapariciones

El caso se destapó con la desaparición de Jorge Omar Anachuri, de 68 años, visto por última vez el 25 de julio. Fue captado por cámaras de seguridad subiendo a un taxi junto a Jurado. El destino final fue el domicilio del acusado, donde días después se hallaron restos óseos, ropa calcinada y ahora también piel humana.

Matías Jurado, de 37 años, ya está detenido en el penal de Gorriti e imputado por homicidio agravado. Además, se lo investiga por su posible vínculo con otras cuatro desapariciones ocurridas en la zona de Alto Comedero. Todas las víctimas comparten un perfil similar: hombres mayores, en situación de vulnerabilidad y con contacto reciente con el acusado.

La causa continúa bajo secreto de sumario y se espera que los resultados forenses abran una nueva etapa en la investigación judicial.

