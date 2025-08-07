jueves 07 de agosto de 2025

7 de agosto de 2025 - 17:25
Jujuy.

Hallaron sierras y serruchos ocultos en las paredes de la casa del presunto asesino serial

El fiscal Guillermo Beller brindó más detalles escalofriantes sobre la investigación del presunto asesino serial de Jujuy.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Casa del presunto asesino serial.

Casa del presunto asesino serial.

Además, reveló que los peritos identificaron una pared recientemente repintada, construida con bloques que presentaban restos de hollín. "Al examinarla con mayor profundidad, encontramos sierras y serruchos ocultos dentro de esos bloques. Ya se habían hallado previamente varios picos y palas escondidos, lo que resulta llamativo por la cantidad y la manera en que estaban ocultos, también dentro de las paredes de la vivienda".

Teléfonos secuestrados

En paralelo, Beller indicó que los 6 teléfonos celulares secuestrados están siendo peritados por informática forense, con el objetivo de obtener más información sobre las víctimas y posibles cómplices o encubridores.

Crimen en Jujuy
Casa del presunto asesino serial en Jujuy.

Casa del presunto asesino serial en Jujuy.

Otro dato relevante es que, tras la repercusión del caso, se sumaron nuevas denuncias por desapariciones de personas en la zona, que ahora están siendo analizadas para determinar si tienen relación con Jurado y su accionar criminal.

Los restos estaban junto a la comida de los animales

La causa que investiga la desaparición de al menos cinco hombres en situación de calle sumó nuevos elementos de gravedad. El fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación, Guillermo Beller, informó que en el marco de los allanamientos realizados en la vivienda de Matías Jurado, se halló piel humana, cartílagos y pelos, algunos de los cuales estaban en los platos donde comían los perros del acusado.

Embed - Hallaron sierras y serruchos ocultos en las paredes de la casa del presunto asesino serial

“Hay mucha más piel. Hicimos una división de la misma para hacer un cotejo diferente, porque el resto estaba muy deteriorado y se los daba a los perros”, explicó Beller. La Justicia trabaja con equipos forenses que ya iniciaron el análisis de ADN para determinar si los restos pertenecen a alguna de las personas desaparecidas.

En sus declaraciones, el fiscal remarcó que algunos fragmentos estaban esparcidos dentro de los platos de los canes. “Esa piel que estaba tirada en los platos de comida de los perros eran partes de restos humanos: cartílagos, pelos y piel”, detalló. Por esa razón, se espera que los primeros resultados del cotejo genético estén disponibles en breve.

Estas pruebas podrían ser clave para confirmar o descartar la participación de Jurado en las desapariciones que investiga la Justicia. La principal línea apunta a que el imputado habría tenido contacto reciente con las víctimas y que sus restos fueron manipulados para borrar evidencia, incluso alimentando a sus animales.

Matías Jurado ingresando al MPA
Matías Jurado ingresando al MPA

Matías Jurado ingresando al MPA

Cinco desapariciones

El caso se destapó con la desaparición de Jorge Omar Anachuri, de 68 años, visto por última vez el 25 de julio. Fue captado por cámaras de seguridad subiendo a un taxi junto a Jurado. El destino final fue el domicilio del acusado, donde días después se hallaron restos óseos, ropa calcinada y ahora también piel humana.

Embed - Caso del presunto asesino serial: novedades

Matías Jurado, de 37 años, ya está detenido en el penal de Gorriti e imputado por homicidio agravado. Además, se lo investiga por su posible vínculo con otras cuatro desapariciones ocurridas en la zona de Alto Comedero. Todas las víctimas comparten un perfil similar: hombres mayores, en situación de vulnerabilidad y con contacto reciente con el acusado.

La causa continúa bajo secreto de sumario y se espera que los resultados forenses abran una nueva etapa en la investigación judicial.

Embed - Matías Jurado

