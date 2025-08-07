Presunto asesino serial de Jujuy: "La madre del menor sabía que Matías Jurado era violento"

La investigación que conmociona a Jujuy y al país sigue sumando revelaciones. En una conferencia de prensa, el Fiscal Regional Guillermo Beller brindó nuevos detalles sobre el caso de Matías Jurado , acusado por el homicidio de al menos una persona, mientras se investigan otras posibles desapariciones.

“ Oficialmente hay 5 legajos investigativos en esta causa (…) hay denuncias y legajos abiertas por desaparición de otras personas” enfatizó el Fiscal Regional Guillermo Beller en conferencia de prensa.

En este contexto, el foco ahora recae sobre el entorno familiar más cercano del acusado: el menor y un adulto mayor que vivían con él; y la madre del niño, hermana de Jurado.

" Estamos trabajando con el menor , independientemente del trabajo que viene realizando el Ejecutivo", señaló el Fiscal, dejando en claro que el niño, testigo clave que vivía en la misma casa, está recibiendo contención y asistencia especial. La intención de la fiscalía es poder contar con una aplicación de Cámara Gesell, siempre y cuando los profesionales así lo autoricen.

Qué dijo la madre del menor que vivía con el presunto asesino de Jujuy

Uno de los momentos más delicados de la conferencia fue cuando el fiscal reveló que ya se entrevistaron con la madre del menor, quien es también hermana del imputado. "La madre fue coincidente en ese sentido. La madre sabe que Matías Jurado era violento y en algún momento le había dicho que mataba", expresó Beller, aportando un dato crucial que refuerza el perfil que se intenta reconstruir desde la fiscalía del acusado.

En paralelo, el fiscal confirmó que lograron dar con el paradero del adulto mayor que también residía en esa casa. "Estaba en estado de vulnerabilidad, intoxicado, internado en el Hospital Soria. Dijo que Jurada era muy violento, que lo había agredido y violentado muchas veces, por eso se fue del domicilio", explicó. Sin embargo, lamentó que esa persona "no aportó nada a la causa", al menos por el momento.

En total, “hay cinco legajos investigativos en esta causa”, afirmó el fiscal, quien también confirmó que existen denuncias previas y causas abiertas por desaparición de otras personas. Esto abre una nueva etapa en la investigación, donde la justicia busca establecer si Jurada puede estar vinculado con otros casos no resueltos en la provincia.

Mientras tanto, la sociedad jujeña sigue con atención cada avance en este caso que no solo sacudió a la comunidad, sino que encendió las alarmas sobre situaciones de extrema vulnerabilidad, abandono y silencio en los vínculos más cercanos.