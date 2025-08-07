Caso del presunto asesino serial de Jujuy: denuncian más personas desaparecidas

El fiscal Guillermo Beller, a cargo de la investigación contra Matías Jurado , presunto asesino en serie de Jujuy, confirmó que en estos últimos días se recibieron numerosas llamadas y denuncias por nuevas personas desaparecidas.

"Han aparecido familiares de gente que creían que estaban en otro lugar y de repente ahora al no verlos o gente en situación de calle al no verlos, es cuando les llama la atención y empiezan a denunciar", relató el fiscal en la conferencia de este jueves por la mañana.

Beller explicó que testigos han declarado haber visto a Matías Jurado en las inmediaciones de su vivienda o cerca del arroyo Las Martas. Basados en estos testimonios, ayer se llevaron a cabo excavaciones en distintos puntos con el objetivo de encontrar restos o nuevas evidencias que fortalezcan la investigación. Estas tareas contaron con la participación activa de varios cuerpos y expertos.

Matías Jurado está imputado formalmente por el homicidio de Jorge Omar Anachuri y es investigado por su posible vínculo con al menos cuatro desapariciones más, todas personas en situación de vulnerabilidad. En la vivienda del acusado se encontraron restos de huesos, fragmentos de piel y prendas que podrían pertenecer a las víctimas.

En la jornada de hoy, el fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación, Guillermo Beller, informó que en el marco de los allanamientos realizados en la vivienda de Matías Jurado, se halló piel humana, cartílagos y pelos, algunos de los cuales estaban en los platos donde comían los perros del acusado.

“Hay mucha más piel. Hicimos una división de la misma para hacer un cotejo diferente, porque el resto estaba muy deteriorado y se los daba a los perros”, explicó Beller. La Justicia trabaja con equipos forenses que ya iniciaron el análisis de ADN para determinar si los restos pertenecen a alguna de las personas desaparecidas.

El fiscal destacó la complejidad del caso y la colaboración de la comunidad y familiares para avanzar en la causa que sigue abierta, con búsqueda y análisis de ADN para determinar nuevas identidades y posibles conexiones.

Coincidencias entre los desaparecidos

Los cinco casos presentan patrones similares que encendieron las alertas del Ministerio Público de la Acusación. La declaración en Cámara Gesell de un menor de edad —sobrino del imputado— fue una pieza clave para reconstruir el posible modus operandi. Según se pudo establecer, el imputado atraía a sus víctimas con engaños y luego las hacía ingresar a su casa, donde se perdió su rastro.

“Esto lo viene haciendo hace mucho tiempo, no podemos determinar cuánto. Nos habíamos quedado con estos cinco casos, pero creemos que no va a terminar acá”, advirtió el fiscal.

Además, la fiscalía investiga dos desapariciones que presentan características físicas y circunstancias similares, aunque aún no se logró establecer un vínculo directo con esta persona ni su domicilio. “Hay otras dos personas que todavía no fueron localizadas y tienen más o menos las mismas características de los otros cinco”, precisó Beller.