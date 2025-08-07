Cómo hacer dulce de leche casero con pocos ingredientes y sin errores

Prepará un dulce de leche casero y llevá la tradición argentina a tu cocina. Esta receta clásica es más fácil de lo que parece y queda con una textura cremosa y un sabor irresistible. Presente en desayunos, meriendas, postres y hasta en helados, este clásico infaltable despierta nostalgia y placer en cada cucharada.
Aunque se consigue fácilmente en cualquier almacén o supermercado, prepararlo en casa tiene un encanto especial. Hacer dulce de leche de forma casera permite controlar la calidad de los ingredientes y obtener una textura y sabor únicos.
La preparación que forma parte de nuestra identidad nacional.
No se necesita maquinaria sofisticada ni técnicas complejas: con paciencia y algunos pasos simples, se puede lograr una versión artesanal que compite con las mejores marcas. A continuación, el paso a paso para prepararlo en casa.
- 1L de leche entera
- 250 gr de azúcar
- ½ cucharita de bicarbonato de sodio
- 1 chorrito de extracto de vainilla
Una preparación fácil ideal para hacer en casa.
Receta
- Colocar la leche en una olla y calentarla a fuego medio, cuidando que no llegue al punto de ebullición.
- Una vez que esté caliente, incorporar el azúcar y unas gotas de esencia de vainilla.
- Cuando comience a hervir, añadir el bicarbonato de sodio. Es fundamental mezclar continuamente para evitar que el azúcar se adhiera al fondo y se queme.
- Reducir la intensidad del fuego y colocar un platito pequeño dentro de la olla (esto simula el movimiento constante que se lograría removiendo con una cuchara de madera).
- Cocinar a fuego bajo por aproximadamente una hora o un poco más, revisando con frecuencia que la preparación no se pegue ni se queme.
- En ese momento, la mezcla debería haber adquirido un tono marrón característico del dulce de leche.
- Después de ese tiempo, retirar con cuidado el platito de la olla y continuar cocinando, esta vez removiendo con una cuchara de madera.
- Es importante mezclar de forma constante, haciendo movimientos en forma de espiral o cruzados, hasta que la mezcla adquiera la textura espesa buscada.
- Para comprobar que ya está listo, colocá una pequeña porción sobre un plato y esperá unos segundos hasta que enfríe un poco.
- Cuando el dulce haya alcanzado el punto justo, pasalo a un recipiente de vidrio que haya sido previamente hervido o desinfectado.
Dulce de leche
Dulce de leche
