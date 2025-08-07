jueves 07 de agosto de 2025

7 de agosto de 2025 - 07:25
Cocina.

Cómo hacer dulce de leche casero con pocos ingredientes y sin errores

Con pocos ingredientes y algo de paciencia, podés hacer en casa uno de los clásicos más queridos de la cocina argentina. El paso a paso.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Prepará un dulce de leche casero y llevá la tradición argentina a tu cocina.

Prepará un dulce de leche casero y llevá la tradición argentina a tu cocina.

Prepará un dulce de leche casero y llevá la tradición argentina a tu cocina. Esta receta clásica es más fácil de lo que parece y queda con una textura cremosa y un sabor irresistible. Presente en desayunos, meriendas, postres y hasta en helados, este clásico infaltable despierta nostalgia y placer en cada cucharada.

Aunque se consigue fácilmente en cualquier almacén o supermercado, prepararlo en casa tiene un encanto especial. Hacer dulce de leche de forma casera permite controlar la calidad de los ingredientes y obtener una textura y sabor únicos.

La preparación que forma parte de nuestra identidad nacional.

No se necesita maquinaria sofisticada ni técnicas complejas: con paciencia y algunos pasos simples, se puede lograr una versión artesanal que compite con las mejores marcas. A continuación, el paso a paso para prepararlo en casa.

Cómo preparar un Dulce de Leche casero

Ingredientes

  • 1L de leche entera
  • 250 gr de azúcar
  • ½ cucharita de bicarbonato de sodio
  • 1 chorrito de extracto de vainilla

Una preparación fácil ideal para hacer en casa.

Receta

  1. Colocar la leche en una olla y calentarla a fuego medio, cuidando que no llegue al punto de ebullición.
  2. Una vez que esté caliente, incorporar el azúcar y unas gotas de esencia de vainilla.
  3. Cuando comience a hervir, añadir el bicarbonato de sodio. Es fundamental mezclar continuamente para evitar que el azúcar se adhiera al fondo y se queme.
  4. Reducir la intensidad del fuego y colocar un platito pequeño dentro de la olla (esto simula el movimiento constante que se lograría removiendo con una cuchara de madera).
  5. Cocinar a fuego bajo por aproximadamente una hora o un poco más, revisando con frecuencia que la preparación no se pegue ni se queme.
  6. En ese momento, la mezcla debería haber adquirido un tono marrón característico del dulce de leche.
  7. Después de ese tiempo, retirar con cuidado el platito de la olla y continuar cocinando, esta vez removiendo con una cuchara de madera.
  8. Es importante mezclar de forma constante, haciendo movimientos en forma de espiral o cruzados, hasta que la mezcla adquiera la textura espesa buscada.
  9. Para comprobar que ya está listo, colocá una pequeña porción sobre un plato y esperá unos segundos hasta que enfríe un poco.
  10. Cuando el dulce haya alcanzado el punto justo, pasalo a un recipiente de vidrio que haya sido previamente hervido o desinfectado.

Dulce de leche
Dulce de leche
Dulce de leche

