Escándalo en el recital de Damas Gratis en Colombia: una persona muerta y heridos

Este incidente terminó con al menos una persona fallecida y cinco lesionadas.

Cada recital de Damas Gratis suelen caracterizarse por un clima festivo y de celebración , con el baile como protagonista. Sin embargo, la noche del miércoles en el Movistar Arena de Bogotá, Colombia , estuvo lejos de eso. Antes de que comenzara la presentación, se produjo una violenta pelea dentro y fuera del estadio.

Mascotas. La pelea entre cinco perros caniches que su dueño grabó y se hizo viral en TikTok

Redes sociales. La pelea entre un nene y una señora en la platea de Vélez por una camiseta que es viral

Este incidente terminó con al menos una persona fallecida y cinco heridas . El conflicto estalló instantes previos al inicio del concierto .

De acuerdo con medios colombianos , la confrontación , que fue aumentando en intensidad, se habría originado por una disputa entre hinchadas de diferentes equipos de fútbol de Bogotá .

Así fue la batalla campal en el recital de Damas Gratis en Colombia.

En varias grabaciones captadas por quienes asistieron al evento, se observa cómo la situación escaló rápidamente : de simples gritos se pasó a golpes , y luego a ataques con objetos como palos, cuchillos y hasta partes del vallado .

AL MENOS UN MUERTO EN UN RECITAL DE DAMAS GRATIS EN COLOMBIA El show de Damas Gratis previsto para el miércoles en el Movistar Arena fue cancelado tras graves incidentes. Hubo una persona muerta, cinco heridos con arma blanca y una batalla campal entre barras. La Policía y el… pic.twitter.com/Zeru4ZKJD2

El personal de seguridad no lograba controlar la situación, que se volvía cada vez más caótica. Hubo disturbios tanto dentro del recinto como en sus inmediaciones.

El comunicado de Pablo Lescano tras los incidentes ocurridos previos al inicio de un recital de Damas Gratis en Colombia.

Un muerto, heridos y un show cancelado

De acuerdo con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, la persona fallecida sería un hombre atropellado en las cercanías del estadio.

A través de Instagram, el mandatario condenó los hechos violentos: “Estos hechos no pueden ser aceptados como normales. Varias personas están siendo atendidas en centros hospitalarios”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/elcolombiano/status/1953493927685693449&partner=&hide_thread=false Pelea de hinchas causó caos y dejó varios heridos en el Movistar Arena de Bogotá; investigan muerte de una persona



Los hechos se presentaron en el concierto de la banda argentina Damas Gratis, un grupo de cumbia villera cuyas canciones se adaptan a los himnos que los hinchas… pic.twitter.com/R4PRezPbQ3 — El Colombiano (@elcolombiano) August 7, 2025

Pablo Lescano, cantante principal del grupo, expresó su pesar a través de una publicación en Instagram, en la que manifestó su desilusión por lo ocurrido y por no haber tenido la oportunidad de presentarse en vivo.

“Chau Bogotá, Colombia. Me rompiste el corazón. Muy triste por todo lo sucedido”, escribió el músico, acompañando el mensaje con imágenes de mensajes que le enviaron seguidores locales lamentando no haber podido asistir al show.