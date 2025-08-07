Escándalo en el recital de Damas Gratis en Colombia: una persona muerta y heridos

Cada recital de Damas Gratis suelen caracterizarse por un clima festivo y de celebración, con el baile como protagonista. Sin embargo, la noche del miércoles en el Movistar Arena de Bogotá, Colombia, estuvo lejos de eso. Antes de que comenzara la presentación, se produjo una violenta pelea dentro y fuera del estadio.
Este incidente terminó con al menos una persona fallecida y cinco heridas. El conflicto estalló instantes previos al inicio del concierto.
Así fue la batalla campal en el recital de Damas Gratis en Colombia.
Pelea entre barras en el show de Damas Gratis: se descontroló dentro y fuera del estadio
De acuerdo con medios colombianos, la confrontación, que fue aumentando en intensidad, se habría originado por una disputa entre hinchadas de diferentes equipos de fútbol de Bogotá.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/clarincom/status/1953446026687181210&partner=&hide_thread=false
En varias grabaciones captadas por quienes asistieron al evento, se observa cómo la situación escaló rápidamente: de simples gritos se pasó a golpes, y luego a ataques con objetos como palos, cuchillos y hasta partes del vallado.
El personal de seguridad no lograba controlar la situación, que se volvía cada vez más caótica. Hubo disturbios tanto dentro del recinto como en sus inmediaciones.
El comunicado de Pablo Lescano tras los incidentes ocurridos previos al inicio de un recital de Damas Gratis en Colombia.
Un muerto, heridos y un show cancelado
De acuerdo con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, la persona fallecida sería un hombre atropellado en las cercanías del estadio.
A través de Instagram, el mandatario condenó los hechos violentos: “Estos hechos no pueden ser aceptados como normales. Varias personas están siendo atendidas en centros hospitalarios”.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/elcolombiano/status/1953493927685693449&partner=&hide_thread=false
Pablo Lescano, cantante principal del grupo, expresó su pesar a través de una publicación en Instagram, en la que manifestó su desilusión por lo ocurrido y por no haber tenido la oportunidad de presentarse en vivo.
“Chau Bogotá, Colombia. Me rompiste el corazón. Muy triste por todo lo sucedido”, escribió el músico, acompañando el mensaje con imágenes de mensajes que le enviaron seguidores locales lamentando no haber podido asistir al show.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.