Un turista se colgó del Dique San Roque y fue repudiado en redes sociales

Una gran controversia se generó en las redes sociales tras difundirse un video arriesgado grabado en elDique San Roque. En las imágenes, un turista originario de Rosario se colgó del muro de la represa, a varios metros sobre el vacío. La maniobra se realizó en un sector no autorizado para este tipo de acrobacias.
El hecho quedó registrado en un video que el propio joven compartió en sus perfiles personales. En el material audiovisual, se ve al joven suspendido en el aire, sujetándose únicamente con un brazo del barandal del paredón, mientras la cámara enfoca el precipicio que queda debajo.
Según se constató en sus redes, se trata de un aficionado al parkour de Rosario, con más de diez años de experiencia, que suele difundir acrobacias y desafíos físicos en distintos lugares del país.
¿Dónde queda el Dique San Roque?
El Dique San Roque se encuentra en la provincia de Córdoba, sobre el río Suquía, a pocos kilómetros de la ciudad de Villa Carlos Paz. Es uno de los principales embalses de la región y funciona como regulador del caudal del río, además de proveer agua potable y energía hidroeléctrica a la zona.
Construido en la década de 1940, el dique tiene una altura de más de 60 metros y un paredón de gran extensión, lo que lo convierte en un lugar imponente y atractivo tanto para turistas como para amantes de la naturaleza y los deportes acuáticos.
Sin embargo, algunas áreas no están habilitadas para actividades extremas, por lo que se recomienda respetar las señalizaciones y límites de seguridad.