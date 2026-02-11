miércoles 11 de febrero de 2026

11 de febrero de 2026 - 11:08
Automovilismo.

El primer desafío de Franco Colapinto en Bahréin, con problemas mecánicos en su Alpine

El argentino debutó en los test de F1 con una falla de motor que detuvo su Alpine, provocó la primera bandera roja de 2026 y lo dejó último en la tabla.

Por  Redacción de TodoJujuy
Complicado arranque de Franco Colapinto en los test de la F1 en Bahréin. &nbsp;

Complicado arranque de Franco Colapinto en los test de la F1 en Bahréin.

 

La temporada de pruebas de la Fórmula 1 comenzó en Bahréin, y el estreno de Franco Colapinto en la jornada oficial de test no salió como se esperaba. El piloto argentino provocó la primera bandera roja de 2026 luego de que su Alpine A526 sufriera un problema en el motor y quedara detenido en la entrada de la curva 8 del circuito de Sakhir.

A pesar de intentar poner en marcha nuevamente el monoplaza, no lo consiguió, y finalmente una grúa tuvo que retirar el auto de la pista para trasladarlo de regreso a boxes.

Complicado arranque de Franco Colapinto en los test de la F1 en Bahréin.

Franco Colapinto vuelve a la pista tras la primera bandera roja

Según detalló Motorsport, la falla se produjo luego de aproximadamente una hora y media de pruebas. Tras la intervención de los mecánicos, Colapinto pudo volver a la pista una hora más tarde, esta vez con neumáticos medios, dado que en el momento del incidente llevaba el compuesto duro.

Antes del contratiempo, había registrado un tiempo de 1m41s600, y después consiguió mejorar a 1m40s330, aunque permaneció último entre los 11 participantes y completó la menor cantidad de vueltas, apenas 28 giros.

El punto más destacado de la mañana lo marcó Max Verstappen, quien registró el mejor tiempo con 1m35s433 para Red Bull.

La pretemporada de la Fórmula 1 arrancó en Bahréin y el debut de Franco Colapinto en la jornada oficial de test no fue el esperado.

Lo siguieron Oscar Piastri, al volante de un McLaren, con 1m35s602, y George Russell con 1m36s108 en su Mercedes, en una jornada que funcionó como primer indicador del desempeño real de los monoplazas. Para Alpine, en cambio, el comienzo generó más interrogantes que certezas, tras su primer contacto oficial con el resto de la parrilla.

Alpine enfrenta dudas por el rendimiento del motor

El motor sigue siendo un motivo de preocupación para la escudería francesa. Tanto Colapinto como Pierre Gasly habían expresado molestias similares a lo largo de la temporada anterior.

El argentino generó la primera bandera roja de 2026 tras sufrir una falla en el motor de su Alpine A526.

El piloto argentino había bromeado en Canadá sobre la falta de velocidad en las rectas, mientras que el francés había lanzado una crítica contundente por radio luego de Abu Dabi.

Ahora, la atención se centra en el desempeño del nuevo conjunto motriz durante la sesión de la tarde, en la que Alpine intentará recuperar terreno en unos test que recién arrancan pero que ya dejaron señales de alerta.

