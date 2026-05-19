Boca Juniors recibirá a Cruzeiro este martes 19 de mayo desde las 21.30 en La Bombonera , por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. El partido será clave para el futuro del Xeneize en el certamen, ya que necesita ganar para acomodarse en una zona muy pareja.

Con un marcador 1-0, Boca Juniors derrotó a River Plate por el Superclásico tras un penal

El equipo dirigido por Claudio Úbeda llega a este compromiso con la obligación de sumar de a tres . Después de comenzar la Copa Libertadores con dos triunfos, Boca sufrió dos derrotas consecutivas y quedó tercero en el Grupo D.

Cruzeiro aparece como uno de los rivales directos en la pelea por la clasificación , junto a Universidad Católica de Chile. Por eso, el Xeneize se juega gran parte de su semestre en La Bombonera, ante su gente y frente a un rival con historia en la competencia.

A qué hora juega Boca Juniors con Cruzeiro por Copa Libertadores A qué hora juega Boca Juniors con Cruzeiro por Copa Libertadores

Cómo llegan Boca Juniors y Cruzeiro

Boca viene de un golpe duro en el plano local. Perdió 3 a 2 ante Huracán en La Bombonera y quedó eliminado en los octavos de final del Torneo Apertura. En la Libertadores, su último partido también fue derrota: cayó 1 a 0 en su visita a Barcelona de Ecuador, el último del Grupo D. Después del duelo ante Cruzeiro, cerrará la fase de grupos la próxima semana frente a Universidad Católica, también en La Bombonera.

Cruzeiro, dirigido por Artur Jorge, llega tras empatar 1 a 1 ante Palmeiras como visitante por el Brasileirao, donde se ubica por debajo de la mitad de la tabla. En la Copa, viene de igualar sin goles frente a Universidad Católica en Chile y quedó segundo, con los mismos puntos que el equipo chileno.

El último antecedente

El último cruce entre Boca y Cruzeiro fue el 28 de abril, en Belo Horizonte. En aquella oportunidad, el equipo brasileño se impuso 1 a 0 con gol de Neyser Villareal. Ahora, el Xeneize buscará revancha en La Bombonera, en un partido decisivo para seguir con chances firmes de clasificación en la CONMEBOL Libertadores.