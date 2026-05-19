Boca Juniors recibirá a Cruzeiro este martes 19 de mayo desde las 21.30 en La Bombonera, por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. El partido será clave para el futuro del Xeneize en el certamen, ya que necesita ganar para acomodarse en una zona muy pareja.
El equipo dirigido por Claudio Úbeda llega a este compromiso con la obligación de sumar de a tres. Después de comenzar la Copa Libertadores con dos triunfos, Boca sufrió dos derrotas consecutivas y quedó tercero en el Grupo D.
Cruzeiro aparece como uno de los rivales directos en la pelea por la clasificación, junto a Universidad Católica de Chile. Por eso, el Xeneize se juega gran parte de su semestre en La Bombonera, ante su gente y frente a un rival con historia en la competencia.
A qué hora juega Boca Juniors con Cruzeiro por Copa Libertadores
A qué hora juega Boca Juniors con Cruzeiro por Copa Libertadores
Cómo llegan Boca Juniors y Cruzeiro
Boca viene de un golpe duro en el plano local. Perdió 3 a 2 ante Huracán en La Bombonera y quedó eliminado en los octavos de final del Torneo Apertura. En la Libertadores, su último partido también fue derrota: cayó 1 a 0 en su visita a Barcelona de Ecuador, el último del Grupo D. Después del duelo ante Cruzeiro, cerrará la fase de grupos la próxima semana frente a Universidad Católica, también en La Bombonera.
Cruzeiro, dirigido por Artur Jorge, llega tras empatar 1 a 1 ante Palmeiras como visitante por el Brasileirao, donde se ubica por debajo de la mitad de la tabla. En la Copa, viene de igualar sin goles frente a Universidad Católica en Chile y quedó segundo, con los mismos puntos que el equipo chileno.
El último antecedente
El último cruce entre Boca y Cruzeiro fue el 28 de abril, en Belo Horizonte. En aquella oportunidad, el equipo brasileño se impuso 1 a 0 con gol de Neyser Villareal. Ahora, el Xeneize buscará revancha en La Bombonera, en un partido decisivo para seguir con chances firmes de clasificación en la CONMEBOL Libertadores.
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