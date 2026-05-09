Boca perdió con Huracán y quedó eliminado del Torneo Apertura en octavos de final

Boca Juniors quedó eliminado del Torneo Apertura luego de perder 3 a 2 frente a Huracán en los octavos de final, en un encuentro intenso y cambiante que terminó desatando la bronca de los hinchas xeneizes.
El Globo golpeó en los momentos justos y aprovechó las desatenciones defensivas de Boca para quedarse con una clasificación histórica. A pesar de la reacción del equipo azul y oro en distintos pasajes del partido, Huracán mostró mayor contundencia y logró sostener la ventaja hasta el final.
Los goles de Huracán fueron convertidos por Oscar Romero, que marcó un doblete de penal, mientras que el otro tanto lo hizo Erik Ramírez. Para Boca Juniors descontó Milton Giménez.
La derrota vuelve a dejar en el centro de las críticas el rendimiento irregular de Boca, que llegaba al cruce con la obligación de avanzar y terminó despidiéndose antes de lo esperado del certamen.
Huracán pasa a cuartos de final
El Globo celebró una de sus victorias más importantes de la temporada y avanzó a los cuartos de final con una actuación que ilusiona a sus hinchas.
El encuentro tuvo emociones hasta el último minuto, con situaciones claras para ambos equipos y un cierre cargado de dramatismo, pero finalmente fue el Globo quien terminó festejando la clasificación.
El Xeneize mostró reacción y generó varias situaciones para empatar e incluso dar vuelta el partido, pero se encontró con una gran actuación de Hernán Galíndez, figura clave del encuentro con seis atajadas determinantes. El arquero respondió ante remates de Santiago Ascacibar, Miguel Merentiel y hasta evitó un gol en contra tras un cabezazo de Lucas Blondel que iba camino a su propio arco.
Ya en el alargue, el partido cambió nuevamente por dos penales cometidos por Lautaro Di Lollo: el primero tras una infracción discutida y el segundo por una mano dentro del área. Allí apareció Óscar Romero, que mostró toda su jerarquía y convirtió ambos remates para darle la ventaja definitiva a Huracán.
BOCA ELIMINADO
Boca quedó eliminado del Apertura
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