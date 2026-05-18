La ola polar se mantiene en todo el norte del país: cómo sigue el tiempo en Jujuy

Las bajas temperaturas continúan marcando el panorama climático en gran parte del norte argentino y Jujuy no es la excepción. De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la provincia atraviesa jornadas con frío intenso, cielo mayormente nublado y temperaturas mínimas que se mantendrán muy bajas durante toda la semana.

Tiempo. Tras el viento norte, pronostican frío extremo para Jujuy durante el fin de semana

Durante la mañana de este lunes, la capital jujeña registró apenas 3,1°C, con una sensación térmica similar debido a la humedad elevada, que alcanzó el 97%. El informe actualizado por el SMN indicó además viento en calma y una visibilidad de 12 kilómetros.

Según el pronóstico extendido difundido por el organismo nacional, las temperaturas mínimas seguirán ubicándose por debajo de los 10°C en San Salvador de Jujuy y zonas cercanas.

Para este lunes se espera una mínima de 4°C y una máxima de 13°C, mientras que el martes la temperatura descendería aún más, con una mínima prevista de 3°C y una máxima de 18°C.

En tanto, el miércoles habría un leve ascenso térmico, con valores entre 10°C y 19°C, aunque el ambiente continuará fresco durante las primeras horas del día. El jueves se prevén 9°C de mínima y 16°C de máxima.

Hacia el viernes, el SMN anticipa una mínima de 8°C y una máxima de 12°C, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada. Para el sábado se espera un pequeño repunte de temperatura, con máximas cercanas a los 15°C, mientras que el domingo podría alcanzar los 22°C durante la tarde, aunque las mañanas seguirán siendo frías.

Cielo nublado y baja probabilidad de lluvias

El informe meteorológico señala que las condiciones permanecerán estables durante los próximos días, con predominio de nubosidad variable y escasas probabilidades de precipitaciones.

Para el viernes, por ejemplo, el SMN prevé cielo “mayormente nublado” tanto en la madrugada y mañana como durante la tarde y noche. La probabilidad de lluvias se mantiene muy baja, entre el 0% y el 10%.

Estas condiciones forman parte de la ola de aire frío que afecta actualmente a varias provincias del norte argentino y que provoca amaneceres con temperaturas muy bajas, especialmente en zonas de valles y quebrada.

Recomiendan extremar cuidados por las bajas temperaturas

Ante la continuidad del frío, las autoridades recomiendan mantener medidas de cuidado, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

También aconsejan calefaccionar los ambientes de manera segura, evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse bien hidratados, aun durante jornadas frías.

El SMN continuará actualizando el estado del tiempo y no se descartan nuevas variaciones térmicas durante el fin de semana, aunque por el momento no hay alertas meteorológicas vigentes para la provincia de Jujuy.