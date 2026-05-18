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18 de mayo de 2026 - 07:08
Jujuy.

Habrá cortes y desvíos en Ciudad de Nieva esta semana: los motivos

Se pide atención a los conductores que circulen por Ciudad de Nieva ya que habrá desvíos en algunas arterias durante esta semana.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Habrá cortes y desvíos en Ciudad de Nieva esta semana - Imagen creada con IA

Habrá cortes y desvíos en Ciudad de Nieva esta semana - Imagen creada con IA

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Las tareas estarán a cargo de la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, y se desarrollarán en horario nocturno.

Cómo será el cronograma de cortes

Según detallaron desde el municipio, el operativo se llevará adelante en distintos tramos de calle Libertad y afectará la circulación entre las 21 y las 6 horas.

El cronograma previsto es el siguiente:

  • Lunes 18 de mayo: corte total de tránsito y prohibición de estacionamiento sobre calle Libertad, entre Dr. Iriarte y Dr. Padilla.
  • Miércoles 20 y jueves 21 de mayo: corte total de tránsito y restricción del estacionamiento vehicular sobre calle Libertad, entre Dr. Padilla y Obispo Padilla.

Piden circular con precaución

Desde la comuna solicitaron a los vecinos y conductores respetar la señalización preventiva y atender las indicaciones del personal de tránsito apostado en la zona.

Además, recomendaron circular con precaución y prever vías alternativas para evitar demoras durante el desarrollo de las obras.

Buscan mejorar la infraestructura vial

Las autoridades municipales señalaron que los trabajos de repavimentación tienen como objetivo optimizar la circulación vehicular y mejorar el estado de la infraestructura vial en uno de los sectores más transitados de Ciudad de Nieva.

Finalmente, agradecieron la comprensión y colaboración de la comunidad ante las molestias ocasionadas por las restricciones temporales.

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