Habrá cortes y desvíos en Ciudad de Nieva esta semana: los motivos

Habrá cortes y desvíos en Ciudad de Nieva esta semana - Imagen creada con IA

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que en los próximos días se realizarán cortes totales de tránsito y restricciones de estacionamiento sobre calle Libertad, en el barrio Ciudad de Nieva , debido a trabajos de repavimentación.

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Las tareas estarán a cargo de la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, y se desarrollarán en horario nocturno.

Según detallaron desde el municipio, el operativo se llevará adelante en distintos tramos de calle Libertad y afectará la circulación entre las 21 y las 6 horas.

Lunes 18 de mayo: corte total de tránsito y prohibición de estacionamiento sobre calle Libertad, entre Dr. Iriarte y Dr. Padilla.

corte total de tránsito y prohibición de estacionamiento sobre calle Libertad, entre Dr. Iriarte y Dr. Padilla. Miércoles 20 y jueves 21 de mayo: corte total de tránsito y restricción del estacionamiento vehicular sobre calle Libertad, entre Dr. Padilla y Obispo Padilla.

Piden circular con precaución

Desde la comuna solicitaron a los vecinos y conductores respetar la señalización preventiva y atender las indicaciones del personal de tránsito apostado en la zona.

Además, recomendaron circular con precaución y prever vías alternativas para evitar demoras durante el desarrollo de las obras.

Buscan mejorar la infraestructura vial

Las autoridades municipales señalaron que los trabajos de repavimentación tienen como objetivo optimizar la circulación vehicular y mejorar el estado de la infraestructura vial en uno de los sectores más transitados de Ciudad de Nieva.

Finalmente, agradecieron la comprensión y colaboración de la comunidad ante las molestias ocasionadas por las restricciones temporales.