domingo 21 de diciembre de 2025

21 de diciembre de 2025 - 10:46
Servicios.

Rigen desvíos en Alto Padilla por repavimentación: los recorridos para entrar y salir del barrio

Desde el sábado 20 comenzaron los desvíos en Alto Padilla de San Salvador de Jujuy por obras de pavimentación. Se extenderán unos 30 días.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Rigen desvíos en Alto Padilla por repavimentación: los recorridos para entrar y salir del barrio (Foto ilustrativa)

Rigen desvíos en Alto Padilla por repavimentación: los recorridos para entrar y salir del barrio (Foto ilustrativa)

Rigen desvíos en Alto Padilla por repavimentación: los recorridos para entrar y salir del barrio

Rigen desvíos en Alto Padilla por repavimentación: los recorridos para entrar y salir del barrio

Trabajos de pavimentación (foto ilustrativa)

Trabajos de pavimentación (foto ilustrativa)

Las modificaciones principales rigen en Alto Padilla desde el sábado 20 de diciembre y, según lo informado, se mantendrán por un lapso aproximado de 30 días, mientras avancen las obras.

Captura de pantalla 2025-12-21 095653

Desvíos en Alto Padilla: cómo ingresar desde avenida Bolivia

Para quienes ingresan desde avenida Bolivia hacia Alto Padilla, el recorrido indicado es: avenida Bolivia → Guillermón → Gámez → Elena Cicarelli → Aconcagua, y desde allí continuar hacia los distintos puntos del sector.

Desvíos en Alto Padilla: cómo salir hacia avenida Bolivia

En el caso de quienes salen desde Alto Padilla rumbo a avenida Bolivia, deberán circular por: Félix de Olazábal → Zorrilla de San Martín → Curupaití → avenida Bolivia.

