Rigen desvíos en Alto Padilla por repavimentación: los recorridos para entrar y salir del barrio

Las modificaciones principales rigen en Alto Padilla desde el sábado 20 de diciembre y, según lo informado, se mantendrán por un lapso aproximado de 30 días, mientras avancen las obras.
Desvíos en Alto Padilla: cómo ingresar desde avenida Bolivia
Para quienes ingresan desde avenida Bolivia hacia Alto Padilla, el recorrido indicado es: avenida Bolivia → Guillermón → Gámez → Elena Cicarelli → Aconcagua, y desde allí continuar hacia los distintos puntos del sector.
Desvíos en Alto Padilla: cómo salir hacia avenida Bolivia
En el caso de quienes salen desde Alto Padilla rumbo a avenida Bolivia, deberán circular por: Félix de Olazábal → Zorrilla de San Martín → Curupaití → avenida Bolivia.