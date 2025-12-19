viernes 19 de diciembre de 2025

19 de diciembre de 2025 - 15:33
Urgente.

Desvíos y restricciones de tránsito en Alto Padilla y en el centro de San Salvador de Jujuy

Durante este fin de semana habrá restricción de transito y desvíos en varias calles de San Salvador de Jujuy.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Desvíos y restricciones de tránsito (Foto ilustrativa)

Desvíos y restricciones de tránsito (Foto ilustrativa)

Por trabajos de pavimentación y mantenimiento en calles de varias zonas de San Salvador de Jujuy, la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad confirmó que habrá restricción de tránsito y desvíos desde este fin de semana.

Será en el barrio Alto Padilla y en el centro de la ciudad. Las modificaciones temporales en la circulación en Alto Padilla será que los vehículos que ingresen desde avenida Bolivia al barrio Alto Padilla deberán hacerlo por avenida Bolivia, Guillermón, Gámez, Elena Cicarelli y Aconcagua.

Mientras que los vehículos que salgan desde el barrio Alto Padilla hacia avenida Bolivia, deberán circular por Félix de Olazábal, Zorrilla de San Martín, Curupaití y finalmente avenida Bolivia. Personal de la Dirección de Tránsito y Transporte estará en la zona.

Desvíos y restricciones de tránsito (Foto ilustrativa)
Desvíos y restricciones de tránsito (Foto ilustrativa)

Desvíos y restricciones de tránsito (Foto ilustrativa)

Estas medidas entrarán en vigencia a partir del día sábado 20 de diciembre, y se mantendrán por un lapso aproximado de 30 días, mientras duren los trabajos, por lo que solicitaron circular con máxima precaución y respetando la señalización.

Restricción de tránsito en el centro

Por tareas de reparación de bocacalles, el día 20 del corriente mes en el horario de 7 a 9 horas, se restringirá el tránsito vehicular en las intersecciones de Lamadrid e Independencia, y de San Martín y Balcarce. Piden circular con atención y respetar la señalización y las indicaciones del personal municipal.

