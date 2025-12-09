Choque múltiple en avenida Urquiza: hubo daños materiales y demoras en el tránsito

Detalles del choque en cadena sobre avenida Urquiza
A través de causas que se tratan de establecer, cuatro vehículos protagonizaron durante la mañana de este martes 9 de diciembre, un choque en cadena sobre avenida Urquiza a pocos metros de laex Vieja Estación.
Según indicaron los testigos que estuvieron en el lugar, solo se reportaron daños materiales. En el hecho vial participó Criminalística y personal policial, realizando las actuaciones correspondientes.
Asimismo, el tránsito se vio demorado, tratándose de una zona muy transitada en el caso céntrico de la capital jujeña.