9 de diciembre de 2025 - 12:11
San Salvador.

Choque múltiple en avenida Urquiza: hubo daños materiales y demoras en el tránsito

Cuatro vehículos protagonizaron un choque en cadena sobre avenida Urquiza a pocos metros de la ex Vieja Estación. Solo se reportaron daños materiales.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
Choque en avenida Urquiza

Choque en avenida Urquiza

Detalles del choque en cadena sobre avenida Urquiza

A través de causas que se tratan de establecer, cuatro vehículos protagonizaron durante la mañana de este martes 9 de diciembre, un choque en cadena sobre avenida Urquiza a pocos metros de la ex Vieja Estación.

Según indicaron los testigos que estuvieron en el lugar, solo se reportaron daños materiales. En el hecho vial participó Criminalística y personal policial, realizando las actuaciones correspondientes.

Asimismo, el tránsito se vio demorado, tratándose de una zona muy transitada en el caso céntrico de la capital jujeña.

