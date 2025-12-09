Choque múltiple en avenida Urquiza: hubo daños materiales y demoras en el tránsito

Choque en avenida Urquiza

Un accidente en cadena se registró sobre avenida Urquiza, en San Salvador de Jujuy, donde tres automóviles y una motocicleta resultaron involucrados antes del mediodía de este martes 9 de diciembre.

Detalles del choque en cadena sobre avenida Urquiza A través de causas que se tratan de establecer, cuatro vehículos protagonizaron durante la mañana de este martes 9 de diciembre, un choque en cadena sobre avenida Urquiza a pocos metros de la ex Vieja Estación.

choque en cadena Según indicaron los testigos que estuvieron en el lugar, solo se reportaron daños materiales. En el hecho vial participó Criminalística y personal policial, realizando las actuaciones correspondientes.

Asimismo, el tránsito se vio demorado, tratándose de una zona muy transitada en el caso céntrico de la capital jujeña.

choque en cadena avenida Urquiza

