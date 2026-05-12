Quedó detenido el conductor de la camioneta del choque fatal en Ruta 66

L. J (38 años), el conductor de la camioneta que protagonizó el choque frontal ocurrido el viernes sobre Ruta 66, quedó detenido mientras avanza la investigación por la muerte la pareja que viajaba en un automóvil junto a sus dos hijas y perdió la vida tras el impacto.

Fuentes vinculadas a la causa confirmaron que el fiscal Alejandro Maldonado , a cargo de la investigación, solicitó al juez de control, el pasado sábado 9 de mayo, la detención del conductor de la camioneta, quien permanece bajo observación médica con custodia policial en el Hospital Pablo Soria .

Hoy a las 10 se llevará adelante la audiencia imputativa contra Janco . La imputación que enfrentará será“ homicidio culposo en accidente de tránsito ”, dos hechos y “ lesiones graves ”, dos hechos.

Embed - Confirman dos muertos y tres heridos en el choque de Ruta 66

La imputación que enfrentará el conductor

Hoy a las 10 se llevará adelante la audiencia imputativa contra Janco. La imputación seria “homicidio culposo en accidente de tránsito”, dos hechos y “lesiones graves”, dos hechos.

Según adelantaron los abogados defensores:

“Se trató realmente de un accidente de tránsito”. “Se trató realmente de un accidente de tránsito”.

La acusación está vinculada al choque frontal ocurrido el viernes 8 de mayo en Ruta 66, a la altura del Club Suri de Alto Comedero, donde la camioneta que conducía .J. se habría cruzado de carril e impactó de frente contra el vehículo en el que circulaba la familia.

choque accidente Alto Comedero La imputación al conductor de la camioneta sería por "homicidio culposo en accidente de tránsito”, dos hechos y “lesiones graves”, dos hechos.

Qué dijeron los abogados defensores

En la previa de la audiencia imputativa, los abogados defensores del conductor de la camioneta hablaron con TodoJujuy y sostuvieron que el hecho “se trató realmente de un accidente de tránsito”.

Agustín Reynoso, uno de los abogados, confirmó que fueron notificados de la audiencia imputativa y cuestionó el pedido de detención realizado el sábado. “Nos notificaron que mañana es la audiencia, se pidió la detención del conductor el día sábado, pero nosotros consideramos que es inadecuado”, sostuvo.

La defensa también aseguró que no advierte indicios de que el conductor haya manejado bajo los efectos de alcohol u otra sustancia. “Él venía en un estado de sobriedad, no hay ningún indicio que dé cuenta que haya perdido el control porque estaba bajo alguna sustancia que haya impedido que maneje de manera normal y natural”, expresó Reynoso.

“Se trató realmente de un accidente”

Gustavo Reynoso, también abogado defensor de J., manifestó las condolencias de la familia del conductor hacia los familiares de las víctimas y remarcó que la estrategia estará basada en la evidencia reunida durante el fin de semana.

“Queremos dar las condolencias y la tristeza que tiene la familia de Janco por todos los fallecidos. Se trató realmente de un accidente de tránsito, queremos dejar en claro esto”, afirmó.

Además, sostuvo que no existen elementos para responsabilizar a su asistido por cuestiones personales vinculadas al consumo de alcohol o drogas. “Sabemos que es una familia muy querida, pero se trató de un accidente de tránsito donde no hay nada para endilgarle o responsabilizar por cuestiones personales, alcohol, drogas, o lo que sea a nuestro asistido”, indicó la defensa.

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Cómo habría ocurrido el choque

De acuerdo con lo informado anteriormente por el fiscal Alejandro Maldonado, la camioneta circulaba aparentemente en sentido norte-sur hacia Palpalá cuando, por causas que todavía se investigan, se cruzó hacia el carril contrario e impactó de frente contra el otro vehículo.

El funcionario explicó que los rastros encontrados en el lugar muestran el recorrido que habría realizado la camioneta antes del choque. “Los rastros muestran que cruza hacia el carril contrario, subiéndose por la platabanda, por lo que se observa el aplastamiento de los yuyos en el sector. Ahí cruza e impacta de lleno contra el otro vehículo”, indicó Maldonado.

Como consecuencia del impacto, murieron dos personas mayores, mientras que sus dos hijas sufrieron heridas de consideración y fueron trasladadas al Hospital Pablo Soria.