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11 de mayo de 2026 - 11:41
Jujuy.

Murió el niño de 12 años que estaba grave tras el choque en Yuto

El choque en Yuto ocurrió el 23 de abril. Primero había fallecido el conductor de la moto, un hombre de 33 años, y hoy se conoce la noticia del pequeño.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Tragedia en Yuto: murió un nene y ya son dos las víctimas fatales &nbsp;

Tragedia en Yuto: murió un nene y ya son dos las víctimas fatales

 

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El accidente se registró el jueves 23 de abril, alrededor de las 18.40, a la altura del kilómetro 3 de la Ruta Provincial 84. Por causas que todavía son materia de investigación, una moto impactó contra una bicicleta en la que circulaban dos menores de 12 años.

accidente yuto

Cómo fue el accidente en Yuto

Según el reporte inicial, cuando llegó personal policial de la Seccional 22, el SAME ya asistía a una nena de 12 años, en la bici circulaban dos memores de 12 años, una niña y un niño. A pocos metros se encontraba el otro menor, también de 12 años, con una fractura expuesta en la pierna izquierda y una importante pérdida de sangre.

En el lugar también estaba el conductor de la motocicleta, identificado como Julio Correa, de 33 años, quien había quedado gravemente herido tras el fuerte impacto. Los tres fueron trasladados en primera instancia al hospital de Yuto.

Posteriormente, los dos menores fueron derivados al Hospital Materno Infantil de San Salvador de Jujuy, mientras que el motociclista permaneció internado en grave estado en el Hospital Oscar Orías de Libertador General San Martín.

accidente yuto (1)

Choque fatal en Yuto

Días después del siniestro, el 25 de abril, se confirmó la muerte de Julio Manuel Correa, quien estaba internado en la Unidad de Terapia Intensiva.

En ese momento, uno de los menores continuaba internado con pronóstico reservado por la gravedad de las lesiones sufridas. La investigación quedó abierta para determinar la mecánica del choque y las responsabilidades correspondientes.

La actualización más dolorosa se conoció este lunes: murió el niño de 12 años que permanecía internado en grave estado. La noticia generó conmoción en Yuto y en toda la zona de las Yungas, donde el accidente había causado fuerte impacto desde el primer momento.

Con este desenlace, el choque ocurrido sobre la Ruta Provincial 84 dejó dos víctimas fatales: el conductor de la motocicleta y el menor que circulaba en la bicicleta. La causa continúa bajo investigación.

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