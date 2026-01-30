viernes 30 de enero de 2026

30 de enero de 2026 - 17:04
Violencia.

Terror en Yuto: agredió a vecinos y amenazó con un machete a la policía

Un hombre protagonizó una tarde de terror en Yuto amenazando a vecinos y a la policía con un machete.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Terror enYuto: agredió a vecinos y amenazó con un machete a la policía (Foto ilustrativa)

Terror en Yuto: agredió a vecinos y amenazó con un machete a la policía (Foto ilustrativa)

Un hombre de 40 años hizo vivir una jornada de terror a vecinos de Yuto. El joven con antecedentes delictivos, agredió y amenazó a vecinos de esa localidad, en el camino de una intensa huida de la policía a quienes también quiso agredir con un machete.

Cuando policías realizaban recorridos preventivos sobre avenida Sarmiento, al llegar a inmediaciones del Correo Argentino divisaron a un hombre que circulaba con una mochila, por lo que decidieron intentar identificarlo.

Constataron que se trataba de una persona conocida en el ámbito delictivo, quien sin mediar palabra extrajo desde sus prendas un machete de grandes dimensiones, realizando movimientos con claras intenciones de agredir a los policías y a la patrulla.

Yuto
Yuto (imagen ilustrativa).

Yuto (imagen ilustrativa).

Los efectivos le ordenaron que desistiera de su conducta y arrojara el arma blanca, pero no obtuvieron respuesta, y efectuaron un disparo disuasivo, momento en que el hombre tomó una piedra y la arrojó contra uno de los efectivos, sin llegar a lesionarlo.

Tras un segundo disparo disuasivo y en medio de la escalada de violencia del hombre, el delincuente con antecedentes de robos y violencia en la ciudad, se dio a la fuga. Allí comenzó una persecución por calles del centro.

La persecución en Yuto

Sobre calle San Martín, en el barrio Centro, el hombre salió de una casa donde nuevamente adoptó una postura agresiva, intentando atacar con el machete a la policía, luego de agredir a los propietarios del domicilio. Finalmente lograron desarmarlo y reducirlo.

En el lugar se secuestró un machete de gran tamaño y se constató que en la mochila el sujeto transportaba dos ollas medianas nuevas, de color cromo, con manijas rojas y sus respectivas tapas. Se lo trasladó a la seccional.

Posteriormente, el hombre fue trasladado al nosocomio local, ya que presentaba algunas heridas producto de la persecución, quedando internado bajo custodia policial y se le inició una causa en la justicia provincial.

