Un colectivo que salió de Jujuy fue detenido en La Rioja con hojas de coca

Colectivo que salió de Jujuy fue detenido en La Rioja

Un colectivo que partió de Jujuy y que tenía como destino final la provincia de Mendoza, fue interceptado sobre el kilómetro 434 de la Ruta Nacional N° 38 en La Rioja, con varios kilos de hojas de coca.

Personal dependiente del Escuadrón 58 “La Rioja” inspeccionó el transporte de pasajeros y detectaron paquetes con hojas de coca. Fue cuando realizaban controles rutinarios. En la requisa se constató que una mujer transportaba entre sus pertenencias 40 paquetes que contenían 10 kilos de hojas de coca.

Otro pasajero llevaba más envoltorios con un peso total de 5 kilos con la misma sustancia. Con intervención a ARCA-DGA de la Delegación La Rioja, se secuestraron los elementos en infracción a la Ley 22.415 y se inició una causa.

En La Rioja y con aves silvestres En otro control a dos camionetas, los funcionarios hallaron jaulas y cajas que contenían diferentes especies de aves silvestres (reyna mora, benteveo, diuca, entre otras). Se labraron las actuaciones en infracción a la Ley 22.421 (Fauna Silvestre), Ley Provincial Nro. 4677. Intervino la Dirección de Medio Ambiente provincial.

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