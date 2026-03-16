lunes 16 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de marzo de 2026 - 18:30
Policiales.

Un colectivo que salió de Jujuy fue detenido en La Rioja con hojas de coca

Un colectivo de larga distancia que salió de Jujuy y que iba a Mendoza fue interceptado en La Rioja con hojas de coca.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Colectivoque salió de Jujuy fue detenido en La Rioja&nbsp;

Colectivo que salió de Jujuy fue detenido en La Rioja 

Un colectivo que partió de Jujuy y que tenía como destino final la provincia de Mendoza, fue interceptado sobre el kilómetro 434 de la Ruta Nacional N° 38 en La Rioja, con varios kilos de hojas de coca.

Lee además
Jujuy presenteen el Regional de Mayores de vóley en La Rioja
Destacados.

Jujuy presente en el Regional de Mayores de vóley en La Rioja
la rioja: detectan un colectivo que viajaba a la quiaca con pasajeros hacinados
Transporte.

La Rioja: detectan un colectivo que viajaba a La Quiaca con pasajeros hacinados

Personal dependiente del Escuadrón 58 “La Rioja” inspeccionó el transporte de pasajeros y detectaron paquetes con hojas de coca. Fue cuando realizaban controles rutinarios. En la requisa se constató que una mujer transportaba entre sus pertenencias 40 paquetes que contenían 10 kilos de hojas de coca.

Otro pasajero llevaba más envoltorios con un peso total de 5 kilos con la misma sustancia. Con intervención a ARCA-DGA de la Delegación La Rioja, se secuestraron los elementos en infracción a la Ley 22.415 y se inició una causa.

En La Rioja y con aves silvestres

En otro control a dos camionetas, los funcionarios hallaron jaulas y cajas que contenían diferentes especies de aves silvestres (reyna mora, benteveo, diuca, entre otras). Se labraron las actuaciones en infracción a la Ley 22.421 (Fauna Silvestre), Ley Provincial Nro. 4677. Intervino la Dirección de Medio Ambiente provincial.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Jujuy presente en el Regional de Mayores de vóley en La Rioja

La Rioja: detectan un colectivo que viajaba a La Quiaca con pasajeros hacinados

Dos jujeños viajaban a San Juan y se accidentaron en La Rioja

El pueblo de La Rioja que guarda un tesoro arqueológico en su reserva natural

Encontraron el cuerpo de una persona en cercanía a la Ruta 34 en San Pedro de Jujuy

Lo que se lee ahora
Murió un motociclista tras chocar contra un paredón en Mariano Moreno (imagen ilustrativa realizada con IA)
Policial.

Murió un motociclista tras chocar contra un paredón en Mariano Moreno

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

El Estado empresario y la privatización de sus sociedades. El caso de la SAPEM JUJUY DIGITAL.
Jujuy.

El Estado empresario y la privatización de sus sociedades. El caso de la SAPEM JUJUY DIGITAL.

Murió un motociclista tras chocar contra un paredón en Mariano Moreno (imagen ilustrativa realizada con IA)
Policial.

Murió un motociclista tras chocar contra un paredón en Mariano Moreno

La semana llega con un aumento progresivo de las temperaturas: qué va a pasar con las lluvias
Jujuy.

Llega un aumento progresivo de las temperaturas: qué va a pasar con las lluvias

Gimnasia de Jujuy - Primera Nacional 2026 video
Deportes.

Gimnasia de Jujuy tras la victoria ante Colegiales trepó en el podio: cómo se ubica en la tabla

Choque y fuga en el ingreso a Monterrico: buscan al conductor de un vehículo
Jujuy.

Choque y fuga en el ingreso a Monterrico: buscan al conductor de un vehículo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel