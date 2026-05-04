Atención odontológica gratuita en Jujuy: dónde funciona y en qué horarios

El Centro Provincial de Odontología (CPO) “Dr. Amado Jorge” cumple un rol clave en la salud pública de Jujuy: brinda atención odontológica pública, gratuita y con guardia permanente para la comunidad.
Dónde queda el Centro Provincial de Odontología
El CPO “Dr. Amado Jorge”, está ubicado en el Hospital San Roque (ingreso por calle Gorriti) y se destaca por su servicio público y gratuito, con un esquema de guardia permanente para responder a urgencias odontológicas.
Guardia odontológica 24 horas: para qué casos se utiliza
La guardia permanente del Centro Provincial de Odontología está orientada a situaciones de urgencia, es decir, cuadros que no pueden esperar por el dolor o el riesgo de complicaciones.
De manera general, una guardia odontológica suele recibir consultas por:
- Dolor dental intenso
- Infecciones o inflamaciones
- Traumatismos en boca y dientes
- Complicaciones posteriores a tratamientos (según evaluación profesional)
Anunciaron mejoras en infraestructura y equipamiento
En el acto por el 8° aniversario del CPO, el Gobernador anunció que se avanzará con mejoras en infraestructura y renovación/incorporación de equipamiento, con el objetivo de fortalecer la capacidad de atención y optimizar el servicio.
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