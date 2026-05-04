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4 de mayo de 2026 - 19:10
Jujuy.

Atención odontológica gratuita en Jujuy: dónde funciona y en qué horarios

El Centro Provincial de Odontología “Dr. Amado Jorge” ofrece guardia las 24 horas y tratamientos gratuitos de alta complejidad.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Centro Provincial de Odontología.

Centro Provincial de Odontología.

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Dónde queda el Centro Provincial de Odontología

El CPO “Dr. Amado Jorge”, está ubicado en el Hospital San Roque (ingreso por calle Gorriti) y se destaca por su servicio público y gratuito, con un esquema de guardia permanente para responder a urgencias odontológicas.

Guardia odontológica 24 horas: para qué casos se utiliza

La guardia permanente del Centro Provincial de Odontología está orientada a situaciones de urgencia, es decir, cuadros que no pueden esperar por el dolor o el riesgo de complicaciones.

De manera general, una guardia odontológica suele recibir consultas por:

  • Dolor dental intenso
  • Infecciones o inflamaciones
  • Traumatismos en boca y dientes
  • Complicaciones posteriores a tratamientos (según evaluación profesional)
Dolor dental

Anunciaron mejoras en infraestructura y equipamiento

En el acto por el 8° aniversario del CPO, el Gobernador anunció que se avanzará con mejoras en infraestructura y renovación/incorporación de equipamiento, con el objetivo de fortalecer la capacidad de atención y optimizar el servicio.

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