Brindarán una jornada gratuita sobre celiaquía en Jujuy: cuándo y dónde será

Jornada gratuita sobre celiaquía en Jujuy: cuándo y dónde será

Una jornada abierta y gratuita sobre celiaquía se realizará el miércoles 6 de mayo en San Salvador de Jujuy , con el objetivo de informar, sensibilizar y brindar herramientas prácticas a la comunidad. La actividad se desarrollará de 9 a 12.30 en el Cine Teatro Municipal Select, ubicado en Alvear 665.

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La propuesta se denomina “Saber para incluir” y está dirigida al público en general. Es organizada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Salud Integral y Género, en el marco del programa municipal Salud y Calidad de Vida “Alimentación consciente y saludable”.

El encuentro busca promover el conocimiento sobre la celiaquía y remarcar que no se trata solo de una alimentación libre de gluten, sino también de construir una comunidad más informada, empática y preparada para acompañar a las personas celíacas.

Durante la actividad, los asistentes podrán acceder a información sobre la importancia del diagnóstico temprano y conocer herramientas para evitar la contaminación cruzada, uno de los principales desafíos cotidianos para quienes deben llevar una alimentación sin TACC.

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Qué actividades habrá

La jornada contará con charlas a cargo de especialistas, espacios de intercambio, stands informativos y exhibición de productos aptos para personas con celiaquía.

También se brindarán recomendaciones prácticas para aplicar tanto en el hogar como en instituciones, con el objetivo de generar entornos más seguros e inclusivos.

La invitación está abierta a vecinos, familias, instituciones, comerciantes, trabajadores gastronómicos y todas las personas interesadas en conocer más sobre la celiaquía y la alimentación sin gluten.

Cuándo y dónde será

Día: miércoles 6 de mayo

Horario: de 9 a 12.30

Lugar: Cine Teatro Municipal Select, ubicado en Alvear 665.

La entrada será libre y gratuita, por lo que no hace falta abonar inscripción para participar. Desde la organización destacaron la importancia de estos espacios de aprendizaje colectivo para fortalecer el compromiso social con la salud y la calidad de vida.