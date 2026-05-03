Alerta por un principio de incendio en el ingreso al estadio Federación de Básquet

Un incendio en el ingreso al estadio Federación de Básquet generó minutos de tensión en la zona del Parque San Martín. Las llamas, que se podían ver a varios metros, obligaron a la alerta a la policía y a los bomberos.
En el lugar se encontraba el ayudante Fiscal de turno junto al presidente de la Federación de Básquet, Gustavo Lamas, quienes precisaron a todojujuy que aproximadamente cuatro personas en situación de calle habrían prendido fuego a colchones y demás pertenencias "en medio de una discusión" y eso ocasionó que las llamas cobren fuerza y produzcan una densa columna de humo.
Incendio en el ingreso al estadio Federación de Básquet
Incendio en el ingreso al estadio Federación de Básquet
Incendio en el ingreso al estadio Federación de Básquet
Incendio en el ingreso al estadio Federación de Básquet
Detallaron que no provocó mayores problemas, solo el recalentamiento del cableado y el durlock exterior.
El incidente fue pasadas las 19 horas y obligó a la intervención del cuerpo de bomberos que llegaron alertado por los vecinos de la zona, que lograron extinguir el fuego y evitar males mayores. En principio no hay personas heridas.
Embed - Incendio en la Federación de Básquet de Jujuy
El incendio en el Estadio Federación de Básquet
Las primeras informaciones indican que serían cuatro personas que habitualmente utilizan ese espacio en el mítico estadio para dormir por las noches y también a veces para permanecer durante los días más fríos del año.
No se dieron más detalles sobre el incidente que atemorizó a los vecinos por la altura de las llamas, y también preocupó a los ocasionales personas que estaban disfrutando del parque, sobre todo de varios menores de edad.
Principio de incendio en la Federación de Básquet
Principio de incendio en la Federación de Básquet
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