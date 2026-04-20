Se incendió un taller mecánico en Monterrico con importantes daños materiales

Un incendio se registró este lunes en un taller mecánico del barrio Virgen del Rosario, en la ciudad de Monterrico . El siniestro generó preocupación entre los vecinos de la zona y requirió la intervención de equipos de emergencia.

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El foco ígneo se produjo en un taller ubicado en el mencionado barrio, donde trabajaron dotaciones de bomberos junto a personal de emergencia para contener las llamas y evitar su propagación hacia viviendas cercanas.

Las tareas se extendieron durante varios minutos hasta lograr controlar la situación.

Investigación en curso

Hasta el momento, las causas que originaron el incendio no fueron determinadas y se encuentran bajo investigación. No se descarta que el fuego haya provocado importantes daños materiales en el establecimiento.

Sin reporte de víctimas

Según la información disponible hasta el momento, no se registraron personas heridas a raíz del incendio. Sin embargo, las autoridades continúan evaluando el impacto total del siniestro.

Preocupación en el barrio

El hecho generó alarma entre los vecinos del barrio Virgen del Rosario, quienes advirtieron la presencia de humo y llamas en el lugar. La rápida intervención permitió controlar la situación y evitar mayores consecuencias.