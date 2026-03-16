Monterrico: sofocaron un incendio en una casa del barrio San Cayetano
El fuego se desató en una casa de barrio San Cayetano, en Monterrico, y fue controlado por bomberos tras media hora de trabajo.
Un incendio en una vivienda del barrio San Cayetano, en Monterrico, movilizó este sábado 15 de marzo a bomberos y personal policial. El hecho ocurrió alrededor de las 15:30 sobre calle Primero de Agosto, donde se alertó por humo y fuego en una casa de la zona.
De acuerdo con la información oficial, tras el aviso de la Policía, una dotación de bomberos acudió al lugar con un camión autobomba. Al llegar, encontraron humo concentrado en la parte del garaje de la vivienda, por lo que comenzaron de inmediato las tareas para controlar el foco.
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El fuego fue extinguido en media hora
Según el parte difundido, los bomberos realizaron la sofocación y extinción del incendio con agua y luego avanzaron con el enfriamiento del sector para evitar que el fuego volviera a activarse.
El trabajo finalizó cerca de las 16:00, y desde el operativo indicaron que todo concluyó sin novedades mayores. Con los datos informados hasta el momento, no se reportaron personas heridas.
Un antecedente reciente en la ciudad
El episodio se suma a otros incendios registrados este año en Monterrico. En febrero, bomberos intervinieron en otro siniestro en el mismo barrio San Cayetano, donde se incendió una vivienda utilizada como depósito, también sin heridos. Días después, otro fuego afectó una casa en la zona de Río Las Pavas.
Por ahora no se informó oficialmente qué originó el incendio de este sábado en barrio San Cayetano.