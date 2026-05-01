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1 de mayo de 2026 - 14:18
Policiales.

El jujeño detenido por narcotráfico en Catamarca no declaró y seguirá detenido

El jujeño que fue detenido con casi 40 kilos de cocaína en Catamarca, se negó a declarar y seguirá detenido.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
El jujeñodetenido por narcotráfico en Catamarca no declaró (Foto ilustrativa)

El jujeño detenido por narcotráfico en Catamarca no declaró (Foto ilustrativa)

Un jujeño fue detenido esta semana en Catamarca con 39 kilos de cocaína. Fue arrestado en el puesto caminero de El Portezuelo. Investigan las conexiones de la ruta narco. El cargamento posee un valor de mercado que alcanza los 220 millones de pesos.

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En el Juzgado Federal N° 1 de Catamarca, el juez federal Miguel Ángel Contreras le tomó declaración indagatoria, pero por recomendación de su abogado defensor, el presunto narcotraficante decidió guardar silencio y se negó a declarar.

El jujeño, tras finalizar el acto procesal, fue trasladado nuevamente a su lugar de detención de la base de Gendarmería Nacional. Mientras la justicia solicitó una serie de medidas para determinar la procedencia de la droga.

Entre las medidas está el peritaje del teléfono celular incautado al conductor jujeño durante el procedimiento, tarea a cargo de los especialistas de esa fuerza nacional. Buscan en el dispositivo cruces de llamadas, mensajes o coordenadas que permitan identificar los puntos de carga y descarga, más posibles “punteros” que hayan facilitado el tránsito por el NOA.

Jujeño detenido con cocaína en Catamarca
Jujeño detenido con cocaína en Catamarca

Jujeño detenido con cocaína en Catamarca

Se especula que en los próximos días el jujeño pueda solicitar prestar declaración indagatoria. Su abogado, Roberto Mazzuco, tomará contacto con el expediente y las pruebas, y tras ese proceso, el acusado podría romper el silencio.

La Justicia busca determinar si se trató de un hecho aislado o si responde a una estructura de una organización narcocriminal de mayor escala con conexiones operativas entre las provincias de Jujuy, Tucumán, Catamarca y Mendoza.

Los “panes” incautados presentaban una compactación irregular y ya realizaron los análisis pertinentes a fin de poder determinar la línea de suministro y si se trata de sustancia vinculada a algún can narcocriminal.

El fiscal Santos Reynoso podría solicitar pedidos de informes a otras jurisdicciones federales y el análisis de cámaras de seguridad en los ingresos a la provincia.

La detención del jujeño en Catamarca

El domingo personal de la Sección Núcleo del Escuadrón 67 Catamarca desplegado sobre la Ruta Nacional N° 38, a la altura del Puesto Caminero de El Portezuelo, detuvo un auto que había salido de La Quiaca y que tenía como destino Mendoza.

Al momento de la inspección, mediante el escáner móvil pudieron observar la presencia de envoltorios dentro del torpedo y los zócalos. En total hallaron 47 paquetes y 7 envoltorios amorfos, y la prueba de campo Narcotest confirmó que era cocaína.

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