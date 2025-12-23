martes 23 de diciembre de 2025

23 de diciembre de 2025 - 18:33
Estafa.

Un jujeño le quiso vender una camioneta robada a un salteño y quedó detenido

Un hombre de 29 años de Jujuy fue imputado por engaño tras pactar una permuta con un vecino de Salta, quien descubrió que el vehículo ofrecido era robado.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Un jujeño de 29 años detenido por querer estafar a un salteño con la venta de una camioneta robada.

Un jujeño de 29 años detenido por querer estafar a un salteño con la venta de una camioneta robada.

El hecho

El 28 de noviembre, un vecino de la zona norte de Salta vio una publicación en Facebook ofreciendo una camioneta tipo 4x4 en venta. Contactó al vendedor y acordaron intercambiarla por una camioneta y una suma de dinero. El denunciante entregó su vehículo y el dinero, pero al dirigirse al Registro Automotor para la transferencia, el informe de dominio reveló una denuncia por robo del rodado.

Investigación y allanamiento

Personal del Grupo de Investigaciones del Sector 1C identificó al sospechoso, quien usaba una identidad falsa y residía en Jujuy. Se solicitó una orden de allanamiento para domicilios en El Carmen, provincia de Jujuy y en el procedimiento, se detuvo al hombre de 29 años y se secuestraron prendas de vestir, dinero, documentación de vehículos y otros elementos de interés para la causa.

estafa a un salteño

Imputación y pedido de prisión

El fiscal penal 1 de la provincia de Salta, Pablo Paz, imputó provisionalmente al detenido como autor del delito de estelionato. En la audiencia de imputación, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías que el acusado permaneciera detenido. Se avanzarán medidas para esclarecer los hechos y verificar posibles otros delitos.

