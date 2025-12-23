Un jujeño le quiso vender una camioneta robada a un salteño y quedó detenido

El 28 de noviembre, un vecino de la zona norte de Salta vio una publicación en Facebook ofreciendo una camioneta tipo 4x4 en venta. Contactó al vendedor y acordaron intercambiarla por una camioneta y una suma de dinero. El denunciante entregó su vehículo y el dinero, pero al dirigirse al Registro Automotor para la transferencia, el informe de dominio reveló una denuncia por robo del rodado.
Investigación y allanamiento
Personal del Grupo de Investigaciones del Sector 1C identificó al sospechoso, quien usaba una identidad falsa y residía en Jujuy. Se solicitó una orden de allanamiento para domicilios en El Carmen, provincia de Jujuy y en el procedimiento, se detuvo al hombre de 29 años y se secuestraron prendas de vestir, dinero, documentación de vehículos y otros elementos de interés para la causa.
Imputación y pedido de prisión
El fiscal penal 1 de la provincia de Salta, Pablo Paz, imputó provisionalmente al detenido como autor del delito de estelionato. En la audiencia de imputación, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías que el acusado permaneciera detenido. Se avanzarán medidas para esclarecer los hechos y verificar posibles otros delitos.