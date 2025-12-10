Asesinaron a un hombre de 73 años en un presunto robo en Palma Sola

El hallazgo se produjo este lunes alrededor de las 14 h en la finca “Vega”, ubicada en un camino vecinal del cerro El Alumbre — unos 5 km de la ruta provincial N°80, en el departamento Santa Bárbara. Al ingresar al lugar, la policía encontró el cuerpo en una habitación cerrada con candado, en avanzado estado de descomposición.
Según el informe preliminar, la víctima presentaba lesiones en la cabeza compatibles con el uso de un elemento contundente. En la casa además se hallaron puertas y un depósito con los candados forzados o rotos. Se constató además la sustracción de pertenencias: faltaban dinero, una bomba de agua y el celular de M.
Posible homicidio en Palma Sola
Efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor y determinaron que las puertas de ingreso a la finca y a un depósito estaban forzadas, con sus respectivos candados rotos. Tras un relevamiento en el lugar, se estableció que faltaban una bomba de agua, $100 mil pesos y un teléfono celular que, según la misma fuente, pertenecía a la víctima.
Personal de Bomberos trasladó el cuerpo a la morgue del Poder Judicial San Pedro, donde se realiza la autopsia.
La causa quedó bajo la órbita de la división Homicidios de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 2, por disposición del Ministerio Público de la Acusación. Está previsto que hoy se realice la autopsia correspondiente.