viernes 13 de marzo de 2026

13 de marzo de 2026 - 07:58
Importante.

Más de diez rutas están intransitables en Jujuy, hoy 13 de marzo: cuáles son

Debido a las fuertes precipitaciones que se registraron en las últimas horas, hay un total de doce rutas intransitables en la provincia de Jujuy.

Gabriela Bernasconi
Maps Ruta Provincial 22 El Pongo - Imagen ilustrativa

Ruta 10 por Severino en Perico - El Carmen

Distintas localidades de Jujuy sufrieron las fuertes tormentas que se reportaron en las últimas horas. Como consecuencia, este viernes 13 de marzo, algunas rutas y caminos se encuentran totalmente intransitables a causa de la crecida de ríos, desmoronamientos y superficies blandas.

Cuáles son las rutas cortadas en Jujuy este 13 de marzo

De acuerdo con el reporte emitido por Seguridad Vial, se recomienda a los conductores evitar circular por los sectores afectados, ya que el tránsito permanece completamente restringido.

Los caminos que se encuentran intransitables son:

  • Ruta Provincial 19 camino a Normenta
  • Ruta Provincial 29 altura río Tesorero
  • Ruta Provincial 35 camino a Tilquiza por desomoronamiento
  • Ruta Provincial 83 altura Abra de Caña por desmoronamiento del cerro
  • Ruta Nacional 40 altura río Grande de San Juan por superficie blanda, caminos cortados y borrados.
  • Ruta Provincial 22 El Pongo - corte por crecida de río
  • Ruta Provincial 48 localidad de El Carmen - corte por crecida de río
  • Ruta Provincial 26 El Ceibal - corte por crecida de río
  • Ruta Provincial 73 Puerta de Zenta - corte por crecida de rio
  • Ruta Provincial 73 B Ocumaso - corte por crecida de rio
  • Ruta Provincial 6 tramo Santa Clara - El Fuerte
  • Ruta Provincial 37 camino a El Talar-corte por crecida de rio
