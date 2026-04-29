Se reunió la Mesa del Litio en Jujuy con la presencia de tres gobernadores

Los gobernadores de Jujuy, Salta y Catamarca encabezaron una nueva reunión de la Mesa del Litio , un espacio en el que volvieron a poner sobre la mesa la necesidad de articular políticas comunes para el crecimiento de una de las industrias más estratégicas del norte argentino.

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El encuentro fue presidido por el mandatario jujeño Carlos Sadir y contó además con participación del Consejo Federal de Inversiones y de distintos organismos técnicos y financieros.

La reunión, realizada en el Hotel Altos de la Viña, contó con una participación de representantes nacionales, provinciales e internacionales. Entre ellos estuvieron presentes organismos como el Banco Mundial, el BID, la CEPAL y el Foro Intergubernamental para la Minería. También participaron la Secretaría de Minería de la Nación, el Consejo Federal de Inversiones, JEMSE de Jujuy, REMSa de Salta y CAMYEN de Catamarca.

Uno de los principales resultados de la jornada fue la oficialización del Comité Regional de la Región Minera del Litio, un nuevo organismo que tendrá la tarea de avanzar en criterios comunes para la actividad. El objetivo será armonizar aspectos tributarios y no tributarios de la industria , además de elaborar una hoja de ruta para consolidar una gobernanza compartida en torno al desarrollo del mineral.

Un espacio para coordinar reglas y planificación

La reunión giró alrededor de temas centrales para el presente y el futuro del litio en el NOA, entre ellos la coordinación de políticas públicas, la industrialización y el desarrollo sustentable. En ese marco, Carlos Sadir remarcó el lugar que hoy ocupa la región en el escenario global.

image Reunión de la Mesa del Litio en Jujuy.

“El mundo posa sus ojos en el Triángulo del Litio”, sostuvo el gobernador jujeño, al tiempo que planteó que el crecimiento del sector necesita trabajo conjunto entre provincias, Nación y proveedores, especialmente en infraestructura y licencia social, para que la actividad también genere beneficios concretos para la población.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz puso el acento en la necesidad de generar previsibilidad para atraer inversiones. El mandatario advirtió sobre la inestabilidad política argentina y consideró clave establecer reglas claras y sostenidas. En ese sentido, afirmó que el país necesita “políticas de Estado inamovibles” y habló de buscar “el justo medio” que permita brindar la seguridad jurídica que exigen los inversores.

Infraestructura, financiamiento y competitividad

Por su parte, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, orientó su planteo hacia la competitividad y la necesidad de contar con financiamiento para cerrar brechas de infraestructura. En ese punto, destacó la participación del CFI y el posible acompañamiento de organismos internacionales como el Banco Mundial y el BID.

Jalil también hizo referencia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, al señalar que viene funcionando como un impulso para proyectos que buscan beneficios fiscales y estabilidad a largo plazo. La mirada de Catamarca apuntó así a fortalecer condiciones que permitan sostener el crecimiento del sector y acelerar nuevas iniciativas.