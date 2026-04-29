miércoles 29 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de abril de 2026 - 17:44
País.

Se reunió la Mesa del Litio en Jujuy con la presencia de tres gobernadores

Durante el encuentro se llevó a cabo la oficialización del Comité Regional de la Región Minera del Litio.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Reunión de la Mesa de Litio en Jujuy.

Reunión de la Mesa de Litio en Jujuy.

Lee además
Jujuy es una de las principales provincias en la producción de litio en Argentina
Minería.

El litio empuja a Jujuy: tercera en exportaciones mineras y clave en el ingreso de dólares
Litio en Jujuy, Salta y Catamarca.
Chequeado.

Litio en Jujuy, Salta y Catamarca: cuáles son los proyectos más importantes en esta región

El encuentro fue presidido por el mandatario jujeño Carlos Sadir y contó además con participación del Consejo Federal de Inversiones y de distintos organismos técnicos y financieros.

La reunión, realizada en el Hotel Altos de la Viña, contó con una participación de representantes nacionales, provinciales e internacionales. Entre ellos estuvieron presentes organismos como el Banco Mundial, el BID, la CEPAL y el Foro Intergubernamental para la Minería. También participaron la Secretaría de Minería de la Nación, el Consejo Federal de Inversiones, JEMSE de Jujuy, REMSa de Salta y CAMYEN de Catamarca.

Uno de los principales resultados de la jornada fue la oficialización del Comité Regional de la Región Minera del Litio, un nuevo organismo que tendrá la tarea de avanzar en criterios comunes para la actividad. El objetivo será armonizar aspectos tributarios y no tributarios de la industria, además de elaborar una hoja de ruta para consolidar una gobernanza compartida en torno al desarrollo del mineral.

Un espacio para coordinar reglas y planificación

La reunión giró alrededor de temas centrales para el presente y el futuro del litio en el NOA, entre ellos la coordinación de políticas públicas, la industrialización y el desarrollo sustentable. En ese marco, Carlos Sadir remarcó el lugar que hoy ocupa la región en el escenario global.

image
Reuni&oacute;n de la Mesa del Litio en Jujuy.

Reunión de la Mesa del Litio en Jujuy.

“El mundo posa sus ojos en el Triángulo del Litio”, sostuvo el gobernador jujeño, al tiempo que planteó que el crecimiento del sector necesita trabajo conjunto entre provincias, Nación y proveedores, especialmente en infraestructura y licencia social, para que la actividad también genere beneficios concretos para la población.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz puso el acento en la necesidad de generar previsibilidad para atraer inversiones. El mandatario advirtió sobre la inestabilidad política argentina y consideró clave establecer reglas claras y sostenidas. En ese sentido, afirmó que el país necesita “políticas de Estado inamovibles” y habló de buscar “el justo medio” que permita brindar la seguridad jurídica que exigen los inversores.

Infraestructura, financiamiento y competitividad

Por su parte, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, orientó su planteo hacia la competitividad y la necesidad de contar con financiamiento para cerrar brechas de infraestructura. En ese punto, destacó la participación del CFI y el posible acompañamiento de organismos internacionales como el Banco Mundial y el BID.

Jalil también hizo referencia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, al señalar que viene funcionando como un impulso para proyectos que buscan beneficios fiscales y estabilidad a largo plazo. La mirada de Catamarca apuntó así a fortalecer condiciones que permitan sostener el crecimiento del sector y acelerar nuevas iniciativas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El litio empuja a Jujuy: tercera en exportaciones mineras y clave en el ingreso de dólares

Litio en Jujuy, Salta y Catamarca: cuáles son los proyectos más importantes en esta región

De los residuos del litio a las rutas mineras: la ingeniera jujeña que convirtió un descarte en oportunidad

Jujuy preside la Mesa del Litio

Marcharon en Jujuy pidiendo por los derechos de las personas con discapacidad

Lo que se lee ahora
Encontraron sin vida a José Marcelo Areco. 
Jujuy.

Encontraron sin vida a José Marcelo Areco, el hombre que era buscado en Jujuy

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Choque en barrio Gorriti y tensión entre familiares de un motociclista y un remisero video
Jujuy.

Choque y pelea en barrio Gorriti: "Quiso pegarme con el casco"

Encontraron sin vida a José Marcelo Areco. 
Jujuy.

Encontraron sin vida a José Marcelo Areco, el hombre que era buscado en Jujuy

Así funcionarán los servicios municipales durante el feriado del viernes en San Salvador de Jujuy
Jujuy.

Servicios municipales en San Salvador de Jujuy: cómo funcionarán por el Día del Trabajador

Manuel Adorni en Diputados
País.

Después de 7 horas, finalizó el mensaje de Adorni en Diputados: "No voy a renunciar", dijo

El corte de luz afecta al ascensor urbano.
Jujuy.

Un corte de luz afecta a varios barrios de San Salvador de Jujuy: hasta qué hora

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel