El litio empuja a Jujuy: tercera en exportaciones mineras y clave en el ingreso de dólares

Jujuy es una de las principales provincias en la producción de litio en Argentina

Con ese monto, Jujuy ocupó el tercer lugar a nivel nacional en exportaciones mineras, representando el 15,8% del total de ventas del sector en todo el país, cuyo valor acumulado fue de 6.037 millones de dólares durante el año pasado.

El ranking estuvo encabezado por la provincia de Santa Cruz con 2.383 millones de dólares, seguida por San Juan con 1.757 millones. Detrás de Jujuy quedaron Salta con 498 millones, Catamarca con 351 millones y el resto de las provincias con exportaciones por 95 millones de dólares.

Total nacional de exportaciones mineras Total exportado por Argentina: USD 6.037 millones Ranking nacional por provincias Santa Cruz: USD 2.383 millones

USD 2.383 millones San Juan: USD 1.757 millones

USD 1.757 millones Jujuy: USD 953 millones

Salta: USD 498 millones

USD 498 millones Catamarca: USD 351 millones

USD 351 millones Resto de las provincias: USD 95 millones Composición regional y minerales exportados Los datos oficiales consignan que, en conjunto con Salta y Catamarca —provincias que también integran la denominada Mesa del Litio—, las exportaciones mineras del noroeste sumaron 1.803 millones de dólares.

Dentro de ese total regional, el litio explicó más de la mitad de los envíos (50,2%), seguido por la plata (22,3%) y el oro (20,7%). El resto de los minerales exportados representó el 6,8% restante. Litio Jujuy es una de las principales provincias en la producción de litio en Argentina Región NOA (Mesa del Litio) Exportaciones totales del NOA (Jujuy, Salta y Catamarca): USD 1.803 millones Composición de las exportaciones mineras del NOA Litio: 50,2%

Plata: 22,3%

Oro: 20,7%

Otros minerales: 6,8% Participación de Jujuy Puesto en el ranking nacional: 3°

Monto exportado: USD 953 millones

Participación sobre el total nacional: 15,8%

