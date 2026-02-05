El litio empuja a Jujuy: tercera en exportaciones mineras y clave en el ingreso de dólares

Con ese monto, Jujuy ocupó el tercer lugar a nivel nacional en exportaciones mineras, representando el 15,8% del total de ventas del sector en todo el país, cuyo valor acumulado fue de 6.037 millones de dólares durante el año pasado.
El ranking estuvo encabezado por la provincia de Santa Cruz con 2.383 millones de dólares, seguida por San Juan con 1.757 millones. Detrás de Jujuy quedaron Salta con 498 millones, Catamarca con 351 millones y el resto de las provincias con exportaciones por 95 millones de dólares.
Total nacional de exportaciones mineras
Total exportado por Argentina: USD 6.037 millones
Ranking nacional por provincias
Santa Cruz: USD 2.383 millones
San Juan: USD 1.757 millones
Jujuy: USD 953 millones
Salta: USD 498 millones
Catamarca: USD 351 millones
Resto de las provincias: USD 95 millones
Composición regional y minerales exportados
Los datos oficiales consignan que, en conjunto con Salta y Catamarca —provincias que también integran la denominada Mesa del Litio—, las exportaciones mineras del noroeste sumaron 1.803 millones de dólares.
Dentro de ese total regional, el litio explicó más de la mitad de los envíos (50,2%), seguido por la plata (22,3%) y el oro (20,7%). El resto de los minerales exportados representó el 6,8% restante.
Región NOA (Mesa del Litio)
Exportaciones totales del NOA (Jujuy, Salta y Catamarca): USD 1.803 millones