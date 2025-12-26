EXAR presentó su solicitud de ampliación del proyecto Cauchari Olaroz al RIGI

EXAR , el principal productor de carbonato de litio de Argentina, presentó de manera formal ante las autoridades nacionales la solicitud de los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) , para su proyecto de ampliación en Cauchari-Olaroz por 45.000 toneladas por año (el “Proyecto de Ampliación”), llevando su capacidad de producción total a 85.000 toneladas por año de carbonato de litio.

El Proyecto de Ampliación contempla la implementación de tecnología DLE (Direct Lithium Extraction), que permitirá una extracción más eficiente del recurso , permitiendo una reducción aún mayor en el consumo de agua y energía, consistente con el compromiso de EXAR de priorizar la sostenibilidad, la producción responsable y el uso eficiente de los recursos naturales.

Este anuncio reafirma el compromiso de EXAR con el desarrollo de la Provincia de Jujuy y la Argentina. En 2024, la compañía destinó el 91% de sus erogaciones dentro del país , y la mayoría en la provincia de Jujuy, lo que refuerza el impacto positivo de sus operaciones en la economía local y nacional.

Informe de Exar.jpg

Desde su entrada en producción en 2023, EXAR ha demostrado un rápido crecimiento, produciendo 6.000 toneladas en su primer año, y convirtiéndose en el principal productor de carbonato de litio de la Argentina en 2024, al superar las 25.000 toneladas producidas. Para 2025, EXAR tiene previsto alcanzar entre 30.000 y 35.000 toneladas, cercanos a la actual capacidad instalada de 40.000 toneladas.

Simón Pérez Alsina, presidente de EXAR, agregó: “Este proyecto no sólo marca un paso crucial para EXAR en términos de crecimiento y competitividad en el mercado global, sino que refuerza nuestro compromiso con el desarrollo sostenible y la creación de empleo en la provincia de Jujuy. Hoy generamos más de 2.000 empleos, entre directos e indirectos y trabajamos con más de 820 proveedores nacionales en nuestra cadena de valor. Con esta ampliación, EXAR continúa avanzando en su misión de apoyar la transición energética mundial, a través de la producción responsable y eficiente de litio, un recurso clave para el futuro. Además, este proyecto ratifica nuestro compromiso con Argentina, donde seguiremos generando valor y desarrollo local a lo largo de los próximos años.”

Sobre EXAR

EXAR es una empresa jujeña conformada por Ganfeng Lithium, Lithium Argentina y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE). Se dedica al desarrollo y producción de carbonato de litio en el Salar Cauchari-Olaroz, ubicado en la provincia de Jujuy, Argentina.

Actualmente, EXAR tiene capacidad instalada para producir hasta 40.000 toneladas anuales, inversión que demandó más de 1.000 millones de dólares desde su inicio en 2018, generando un pico de empleo de 3.300 personas durante su fase de construcción.

