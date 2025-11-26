miércoles 26 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de noviembre de 2025 - 07:05
Puna.

EXAR promueve la formación de líderes comunitarios en el Departamento de Susques

EXAR llevó adelante una nueva instancia del Programa de Liderazgo Comunitario Sostenible, buscando consolidar la gestión territorial.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
EXAR promueve la formación de líderes comunitarios

EXAR promueve la formación de líderes comunitarios

EXAR, la principal productora de carbonato de litio del país, comprometida con el fortalecimiento de las comunidades de la Puna jujeña, llevó adelante una nueva instancia del Programa de Liderazgo Comunitario Sostenible, iniciativa orientada a consolidar la gestión territorial y fortalecer las capacidades institucionales de los pueblos originarios del departamento Susques.

Lee además
la empresa exar estuvo presente en la exposicion arminera 2025: los detalles
Minería.

La Empresa EXAR estuvo presente en la exposición Arminera 2025: los detalles
EXAR llevó a cabo el 2do Monitoreo Ambiental Participativo de 2025
Minera.

EXAR llevó a cabo el 2do Monitoreo Ambiental Participativo de 2025

La capacitación se desarrolló el 29 y 30 de octubre en el Hotel Howard Johnson, con la participación de referentes de las comunidades de Susques, Olaroz Chico, El Toro, Puesto Sey, Catua, Pastos Chicos y Huancar. La propuesta apunta a promover herramientas de liderazgo, planificación estratégica y toma de decisiones, respetando la cosmovisión y las dinámicas propias de cada comunidad.

El programa —que inició en julio y se extenderá hasta diciembre— contempla más de 12 encuentros presenciales, mentorías individuales, trabajo territorial e informes mensuales, alcanzando un total de 180 horas de formación. Está coordinado por la Lic. María Sol Cantero y cuenta con la participación de la Mg. María Alejandra Olivarez, diplomada en evaluación de políticas públicas, y la Dra. Josefina Quintero, especialista en derecho ambiental.

Durante las primeras instancias se abordaron temas vinculados al rol institucional del comunero, mecanismos de administración transparente, herramientas de planificación y dinámicas participativas para identificar prioridades comunitarias y promover acciones conjuntas.

EXAR promueve la formación de líderes comunitarios
EXAR promueve la formación de líderes comunitarios

EXAR promueve la formación de líderes comunitarios

“Nuestro compromiso con las comunidades es construir juntos procesos sólidos, participativos y sostenibles. Estos espacios de formación fortalecen el rol de los referentes comunales y acompañan el desarrollo de cada territorio con herramientas reales y concretas”, afirmó Lucila Lasry, gerente de Relaciones Comunitarias e Institucionales de EXAR.

Con esta acción, EXAR reafirma su misión de acompañar el crecimiento territorial a través de iniciativas sostenibles y participativas, impulsadas desde y para las propias comunidades.

EXAR participó en el encuentro “Naturaleza Positiva”

EXAR formó parte del encuentro “Naturaleza Positiva”, organizado por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy y Wildlife Conservation Society (WCS) Argentina, organización internacional dedicada a la conservación de la vida silvestre en más de 50 países.

La actividad tuvo lugar los días 4, 5 y 6 de noviembre en el Centro de Innovación Educativa de la Ciudad Cultural, y reunió a autoridades provinciales, representantes del sector productivo y especialistas nacionales e internacionales en biodiversidad. El objetivo central fue avanzar en las acciones preparatorias de la Estrategia Provincial de

Biodiversidad y su Plan de Acción, promoviendo la integración del enfoque de Naturaleza Positiva en el desarrollo económico de Jujuy.

EXAR promueve la formación de líderes comunitarios
EXAR promueve la formación de líderes comunitarios

EXAR promueve la formación de líderes comunitarios

Durante su participación en el panel sobre Biodiversidad, EXAR expuso los avances del Proyecto Cauchari-Olaroz en materia de gestión socioambiental, monitoreo de biodiversidad y aplicación de un enfoque preventivo y adaptativo para garantizar operaciones responsables.

“Para EXAR, la preservación de la biodiversidad es un compromiso transversal. Trabajamos para asegurar el equilibrio entre la producción minera y el ambiente, integrando de manera rigurosa la normativa provincial y nacional con estándares internacionales de sostenibilidad. Este enfoque preventivo y adaptativo nos permite avanzar en una operación responsable, transparente y orientada a generar impactos positivos medibles para la naturaleza”, afirmó Alejandro Fiad, superintendente de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Biodiversidad de la compañía.

EXAR destacó la importancia de estos espacios de diálogo multiactor, que permiten compartir conocimientos, fortalecer capacidades y construir una visión común hacia un futuro sostenible para la provincia.

EXAR impulsa el desarrollo de las mujeres de la Puna jujeña

En el marco de la celebración del Día de la Madre, EXAR realizó la entrega de kits de equipos de computación, insumos y mobiliario de oficina destinados a fortalecer las capacidades y el desarrollo de las mujeres de las siete comunidades de la Puna. La iniciativa pone especial énfasis en acompañar proyectos productivos y formativos impulsados por ellas.

El objetivo central de esta acción es promover el acceso al conocimiento, potenciar emprendimientos locales y visibilizar el rol fundamental que desempeñan las mujeres en la vida social, cultural y productiva del territorio, contribuyendo a mejorar la calidad de vida en sus comunidades.

Esta entrega se enmarca en el programa de desarrollo comunitario que EXAR implementa en las zonas de influencia del Proyecto Cauchari–Olaroz, orientado a promover la inclusión, fortalecer capacidades y acompañar el crecimiento integral de las comunidades puneñas.

“El compromiso de EXAR es acompañar a las mujeres de la Puna en su crecimiento, brindándoles herramientas que potencien sus habilidades, sus proyectos y su rol fundamental en el desarrollo de cada comunidad”, señaló Lucila Lasry, gerente de Relaciones Comunitarias e Institucionales de EXAR.

Mediante estas acciones, la compañía reafirma su compromiso con el progreso y el bienestar de la Puna jujeña. El acompañamiento a proyectos liderados por mujeres representa una apuesta concreta por un desarrollo inclusivo, sostenible y profundamente arraigado al territorio.

Contenido externo

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La Empresa EXAR estuvo presente en la exposición Arminera 2025: los detalles

EXAR llevó a cabo el 2do Monitoreo Ambiental Participativo de 2025

En Jujuy bajaron 41% los nacimientos prematuros

Decomisan más de 100 kilos de cocaína en Jujuy

Estudiantes jujeños representarán a la provincia en la Olimpiada Nacional de Informática

Lo que se lee ahora
el cronograma completo del carnaval 2026 en jujuy: todas las fechas
Eventos.

El cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy: todas las fechas

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Joven se recibió de médico pero el festejo casi termina en tragedia: el video viral.
Redes sociales.

Joven se recibió de médico pero el festejo casi termina en tragedia: el video viral

Todo el cronograma de pagos en Jujuy.
Urgente.

Cronograma de pagos Jujuy: cuándo cobran los estatales en diciembre 2025

El cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy: todas las fechas
Eventos.

El cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy: todas las fechas

Cuándo cobran los policías: cronograma de pagos en Jujuy.
Atención.

Cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los policías en diciembre 2025

Una gran historia de amor. video
Empatía.

La lucha de Raúl, un pedido urgente por perros callejeros de Humahuaca y un corazón que no deja de ayudar

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel