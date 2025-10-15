miércoles 15 de octubre de 2025

15 de octubre de 2025 - 21:30
Encuentro.

"Hay una gran apuesta de nuestro gobierno a seguir desarrollando la minería", dijo Carlos Sadir

El gobernador Carlos Sadir participó del encuentro de Provincias Unidas junto a sus pares de Córdoba, Corrientes, Chubut y Santa Fe.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Carlos Sadir en Provincias Unidas.

Carlos Sadir en Provincias Unidas.

Este miércoles se realizó un nuevo encuentro del espacio Provincias Unidas en el Estadio Obras Sanitarias, que congregó a los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

Durante la reunión, los mandatarios provinciales coincidieron en la necesidad de fortalecer el federalismo productivo, la inversión en infraestructura y el acompañamiento al desarrollo económico regional.

“Jujuy tiene una tradición minera muy importante”

El gobernador Carlos Sadir destacó el potencial minero de la provincia y su rol clave en las exportaciones nacionales.

“Jujuy tiene una tradición minera muy importante, viene haciendo minería hace 100 años. Hay una gran apuesta de nuestro gobierno a seguir desarrollando la minería porque significa trabajo y medios de vida para las comunidades”, afirmó.

Sadir explicó que el sector representa el 10% del producto bruto interno provincial y que impulsa el crecimiento económico local. “Esto significa recursos para la provincia y para la Nación. Bregamos y reclamamos la eliminación de las retenciones, porque eliminarlas significa más inversión”, sostuvo.

El mandatario remarcó que Jujuy es la tercera provincia exportadora en minería, concentrando el 75% de las exportaciones locales y generando más de 10 mil puestos de trabajo directos e indirectos. “Jujuy también es un gran exportador de plata, plomo, zinc y tiene la única mina de cobre que está activa”, subrayó.

image
Encuentro de Provincias Unidas.

Encuentro de Provincias Unidas.

Desarrollo en la Puna

Sadir resaltó el impacto social de la actividad minera en el interior provincial:

“La minería permite el desarrollo en las comunidades. Está en la Puna, una zona muy difícil para vivir, y logra que se generen actividades que evitan el éxodo de la gente a las grandes ciudades. Trabajamos con las comunidades, provincias y empresas”, detalló.

“Necesitamos producción y generación de empleo”

El gobernador jujeño también se refirió al contexto económico nacional y la necesidad de impulsar políticas que favorezcan la producción. “Hay una situación financiera crónica. Creemos que toda la solución no puede ser a través del mercado cambiario. Necesitamos producción, generación de empleo y exportaciones que generen dólares para mejorar la calidad de vida de todos los argentinos”, afirmó.

Por último, Sadir señaló que el espacio Provincias Unidas tiene “muy en claro los puntos estratégicos para trabajar” y destacó la importancia de la infraestructura para potenciar la producción nacional.

“Es pensar en la infraestructura que necesitamos, que tiene que ver con el movimiento de la producción en nuestro país”, concluyó.

WhatsApp Video 2025-10-15 at 20.21.06

