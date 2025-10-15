"Hay una gran apuesta de nuestro gobierno a seguir desarrollando la minería", dijo Carlos Sadir

Este miércoles se realizó un nuevo encuentro del espacio Provincias Unidas en el Estadio Obras Sanitarias , que congregó a los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) , Ignacio Torres (Chubut) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

Elecciones. Gobernadores de Provincias Unidas se reunieron en Jujuy: "El equilibrio fiscal es con la gente, no a costa de la gente"

Durante la reunión, los mandatarios provinciales coincidieron en la necesidad de fortalecer el federalismo productivo , la inversión en infraestructura y el acompañamiento al desarrollo económico regional .

El gobernador Carlos Sadir destacó el potencial minero de la provincia y su rol clave en las exportaciones nacionales.

“Jujuy tiene una tradición minera muy importante, viene haciendo minería hace 100 años. Hay una gran apuesta de nuestro gobierno a seguir desarrollando la minería porque significa trabajo y medios de vida para las comunidades”, afirmó.

Sadir explicó que el sector representa el 10% del producto bruto interno provincial y que impulsa el crecimiento económico local. “Esto significa recursos para la provincia y para la Nación. Bregamos y reclamamos la eliminación de las retenciones, porque eliminarlas significa más inversión”, sostuvo.

El mandatario remarcó que Jujuy es la tercera provincia exportadora en minería, concentrando el 75% de las exportaciones locales y generando más de 10 mil puestos de trabajo directos e indirectos. “Jujuy también es un gran exportador de plata, plomo, zinc y tiene la única mina de cobre que está activa”, subrayó.

image Encuentro de Provincias Unidas.

Desarrollo en la Puna

Sadir resaltó el impacto social de la actividad minera en el interior provincial:

“La minería permite el desarrollo en las comunidades. Está en la Puna, una zona muy difícil para vivir, y logra que se generen actividades que evitan el éxodo de la gente a las grandes ciudades. Trabajamos con las comunidades, provincias y empresas”, detalló.

“Necesitamos producción y generación de empleo”

El gobernador jujeño también se refirió al contexto económico nacional y la necesidad de impulsar políticas que favorezcan la producción. “Hay una situación financiera crónica. Creemos que toda la solución no puede ser a través del mercado cambiario. Necesitamos producción, generación de empleo y exportaciones que generen dólares para mejorar la calidad de vida de todos los argentinos”, afirmó.

Por último, Sadir señaló que el espacio Provincias Unidas tiene “muy en claro los puntos estratégicos para trabajar” y destacó la importancia de la infraestructura para potenciar la producción nacional.

“Es pensar en la infraestructura que necesitamos, que tiene que ver con el movimiento de la producción en nuestro país”, concluyó.