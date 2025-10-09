jueves 09 de octubre de 2025
9 de octubre de 2025 - 13:50
en vivo Elecciones.

Gobernadores de Provincias Unidas se reúnen en Jujuy: seguilo en vivo

Los gobernadores del espacio político Provincias Unidas se reunieron en Jujuy, donde expusieron sus propuestas para el país.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Encuentro de Provincias Unidas en Jujuy.

Hoy, en Jujuy, los gobernadores del espacio Provincias Unidas están reunidos con una agenda que combina lo político, lo productivo y el sello federal. La cita toca de lleno Córdoba, Santa Fe, Chubut, Santa Cruz, Corrientes y Jujuy: Carlos Sadir, Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro, Ignacio Torres, Claudio Vidal, Gustavo Valdés y el ex gobernador cordobés Juan Schiaretti participan en esta cumbre.

El encuentro, que se desarrolla ya mismo, implica recorridas por el Parque Solar El Pongo y la Zona Franca de Perico, reuniones con empresarios del rubro minero y discursos oficiales desde el mediodía.

Carlos Sadir, gobernador de Jujuy: "Nosotros, sabemos que podemos tener equilibrio fiscal, pero es con la gente, no a costa de la gente”

Para terminar, tomó la palabra el anfitrión, el gobernador de Jujuy Carlos Sadir, quien comenzó agradeciendo la presencia de cada uno y enfatizó: “Hay un desconexión que se expresa en esta política que trata de ordenar cuentas pública pero no es así como se hace. Esta política está abandonando a toda nuestra nación. Lo que está pasando hoy es el abandono de las funciones del Estado, como la planificación”

“Hoy no tenemos planificación. La gestión de este gobierno va día a día y así no vamos a crecer. No se crece sin planificación y sin obra pública” “Hoy no tenemos planificación. La gestión de este gobierno va día a día y así no vamos a crecer. No se crece sin planificación y sin obra pública”

“Estas funciones que no está desarrollando el Estado Nacional complican el desarrollo y la calidad de vida de nuestra gente, de los argentinos. Y eso es algo que no podemos permitir. Provincias Unidas sabe lo que tenemos que hacer trabajando por el desarrollo”

"Nosotros estamos trabajando, haciéndonos cargo de lo que el Gobierno Nacional no hace" "Nosotros estamos trabajando, haciéndonos cargo de lo que el Gobierno Nacional no hace"

En sus palabras, el gobernador de Jujuy remarcó la importancia del presupuesto, “Pedimos al gobierno nacional que tengamos presupuesto 2026. Que lo discutamos. Necesitamos previsibilidad. Necesitamos un presupuesto, saber qué vamos a hacer, qué vamos a gastar. No podemos seguir en un país que sigue trabajando con un presupuesto 2023”.

Otro de los temas planteados fueron los ATN y la ley de combustibles, “en este presupuesto estaba presupuestado en más de 7 billones de pesos, que más de la mitad se lo lleva nación, y es lo que necesitamos y lo que nos corresponde a las provincias. Necesitamos aprobar ese proyecto para una distribución más equitativa”

Para finalizar, Carlos Sadir remarcaba la importancia de estas elecciones para darle competitividad al espacio de cara a 2027.

“No podemos caer en la dicotomía de estar de una orilla o la otra. Queremos un espacio para el desarrollo, para el trabajo y que reconozca las economías regionales” “No podemos caer en la dicotomía de estar de una orilla o la otra. Queremos un espacio para el desarrollo, para el trabajo y que reconozca las economías regionales”

Martín Llaryora, gobernador de la provincia de Córdoba: “Argentina será Federal o no será nada. Viva Jujuy”

“A los cordobeses con los jujeños nos une una gran amistad. Las universidades donde son colmadas de estudiantes jujeños; las peñas jujeñas que son un valor cultural para nosotros y tengo miles de amigos” decía el gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, a lo que continuaba, “Los jujeños están en el corazón de los argentinos, en el corazón heroico de los argentinos. ¿Qué pueblo sacrifica sus bienes en amor de los argentinos? Es increíble lo que este pueblo ha hecho”

Recordando lo realizado por el pueblo jujeño y aquella gesta heroica del 23 de agosto de 1812, el gobernador de la provincia de Córdoba realizó un paralelismo histórico remarcando que “ahora también vivimos un momento histórico, donde se define la construcción de qué país queremos. Hoy estamos en una crisis, ¿o no nos damos cuenta?” remarcaba el funcionario a lo que destacaba la postura adoptada por el gobernador Carlos Sadir:

“Hoy es más fácil estar en la cómoda, pero vos (le decía directamente a Carlos Sadir) por buen jujeño que sos elegiste la difícil y elegiste estar con nosotros en Provincias Unidas. Gracias por estar donde están los que queremos la Argentina Federal”. “Hoy es más fácil estar en la cómoda, pero vos (le decía directamente a Carlos Sadir) por buen jujeño que sos elegiste la difícil y elegiste estar con nosotros en Provincias Unidas. Gracias por estar donde están los que queremos la Argentina Federal”.

“Es inentendible lo que le pasa a la Argentina. Somos el octavo país más grande del mundo en territorio, con menos de 50 millones de personas…entonces ¿Cuál es la explicación de que estemos en estos niveles de desempleos?, y ¿es que el modelo no ve el desarrollo del interior? Aquí el debate de la infraestructura no es un debate menor.

“Hoy hablaba de la cantidad de jujeños que están estudiando en Córdoba, y la pregunta es ¿Por qué se tuvieron que ir? Y es porque el desarrollo en el interior no es igual. El desarrollo de la Argentina pasa solo por Capital Federal (…) ¿Cuántos recursos ponemos los del interior para seguir sosteniendo este sistema de exclusión, pobreza y éxodo?”

“Cuando hay obras, estructura, ferrocarril; la provincia crece; nadie se quiere irse de su provincia, los que se van se van por la fuerza, por la falta de empleo, por la falta de desarrollo, por la falta de obras” mencionaba el gobernador Martín Llaryora, remarcando un paralelismo con aquel éxodo de 1812 que se repite en esta época.

En otro tramo del discurso, apuntando al trabajo que se viene haciendo desde Provincias Unidas, Martín Llaryora destacó: “No nos van a regalar nada, lo tenemos que ganar. Por eso en este momento estoy contento de estar donde tengo que estar. La pobreza no discrimina cuando no hay condiciones de trabajo. No hay discriminación cuando nos dejan sin desarrollo. Desde aquí nos hemos animado a levantar la voz y no a estar en una posición cómoda. Y por supuesto a soportar las presiones”.

“Gobernar es simple, es genera empleo. Todos quieren tener a sus hijos en su mesa y poderlos hacer estudiar. Vamos a ser nosotros los que vamos a defender a los maestros, a los médicos ya los abuelos. ¡Vasta de subsidiar a los mismos. Debemos ser el único país que subsidia a los que más tienen!”

“Lo que nosotros estamos planteando es lo que plantea el mundo. Todo es un esquema con el objetivo de superar la calidad de vida de todos los habitantes. La única diferencia es que no queremos que mejoren solo las de un distrito, sino de los vecinos de toda la Argentina”.

Para finalizar, el gobernador de Córdoba remarcó:

“Estamos escribiendo una página donde para muchos era más fácil mirar para otro lado. Hoy nosotros podemos decir que el federalismo existe, Argentina será Federal o no será nada. Viva Jujuy” “Estamos escribiendo una página donde para muchos era más fácil mirar para otro lado. Hoy nosotros podemos decir que el federalismo existe, Argentina será Federal o no será nada. Viva Jujuy”

“No nos resignemos. ¡No naturalicemos la corrupción!” dijo Gobernador de Chubut, Ignacio Torres

“Yo sí que vine de lejos y me engañaron” comenzó diciendo con humor el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. Esta frase mostró el rumbo de unión de su discurso, “Somos provincias que estamos lejos y nos hermana el instinto de superación (…) Tuvimos que alejarnos de la desidia y dar vuelta la página” decía Torres a la vez que recordó el trabajo iniciado por Gerardo Morales “en esos momentos difíciles surgen los grandes liderazgos, en esos momentos Gerardo y Carlos pusieron un punto para los Jujeños, sacando las mafias”

A su vez, en sus palabras puntualizó la falta de distribución equitativa, “AMBA viene dilapidando los dólares que generamos las provincias que producimos con esfuerzo y trabajo. Estamos todos convencidos que la verdadera movilidad ascendente se da con trabajo, no con asistencialismo. Y eso no lo entiende el gobierno nacional. No se entendía antes y ahora tampoco. Ese dinero lo queman en la timba financiera”

“Yo les pido a toda la Argentina que no nos resignemos. Los pueblos que no tienen memoria están destinados al fracaso. ¡No naturalicemos la corrupción!” “Yo les pido a toda la Argentina que no nos resignemos. Los pueblos que no tienen memoria están destinados al fracaso. ¡No naturalicemos la corrupción!”

A lo que seguía diciendo Torres apuntando al último acto del presidente Milei, “No naturalicemos lo que está mal. Me imagino un laburante del interior que ve al máximo representante de los argentinos que está haciendo pavadas en un escenario en el momento en que la gente la está pasando ma. Eso no es marketing; ¡eso es una falta de respeto! No naturalicemos lo bizarro, no naturalicemos la corrupción”

“Hoy entendí que evidentemente hay algo que está surgiendo en la Argentina. Acá no hay personalismo, ninguno de nosotros que quiera ser un líder mesiánico. Todos trabajamos para dejar una Argentina mejor a las próximas generaciones”

“El objetivo de Provincias Unidas es corregir las asimetrías. Es un acto de justicia para que los chicos que nacen en Jujuy, en Córdoba o en la Patagonia tengan las mismas oportunidades de acceder a la salud pública o a la educación de calidad”

A su vez, el referente remarcaba el valor de cada uno de los gobernadores provinciales, y en especial de Carlos Sadir, gobernador de Jujuy, de decir “muchachos yo me planto con ustedes por una Argentina Federal, Republicana para defender los interesas de los jujeños”.

Gustavo Valdés: “Provincias Unidas es el único camino posible para la construcción de nuestra patria”

“Veo dos provincias argentinas como Córdoba y Santa Fe, ¡qué provincias! En el rol histórico, cuando nos juntamos, comenzamos a hacer ruido. Sumamos a Jujuy, Chubut, otras que verdaderamente son increíbles", dijo Gustavo Valdés, Gobernador de Corrientes.

Valdés aseguró que el espacio no tiene un fin electoral inmediato, sino una proyección a largo plazo: “Quédense tranquilos que no es una construcción que la estamos haciendo para estas elecciones solamente. Después seguiremos juntándonos las provincias argentinas para construir este gran movimiento nacional que es Provincias Unidas.”

Durante su mensaje, el mandatario citó a José Hernández para remarcar el sentido del federalismo que guía al bloque: “José Hernández decía: Las provincias sean unidas, tengan unión verdadera, en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellas se pelean los devoran los de afuera. Ese es el espíritu que tiene que primar en la Argentina.”

Valdés llamó a fortalecer el trabajo productivo y la educación como ejes de desarrollo: “Tenemos que levantar las provincias argentinas para llegar al consenso de la Argentina. Necesitamos producir, trabajar, estudiar y forjar juntos el progreso de nuestra patria, de una vez y para siempre.”

El gobernador correntino también marcó una diferencia entre las realidades del interior y las del centro financiero del país: “Somos provincianos y no tenemos que tener vergüenza de decirlo, porque si no construimos dos Argentinas: la de la abundancia, que solo piensa en Europa y juega a la timba financiera, y la otra, la que ve lo que sufre el pueblo, que le cuesta llegar a fin de mes. Eso no es justo.”

En el cierre, reafirmó el compromiso federal del espacio político: “Las provincias argentinas nos tenemos que ajustar y levantar. Provincias Unidas es el único camino posible para la construcción de nuestra patria. Estamos recorriendo cada una de nuestras provincias viendo los potenciales que tienen.”

Maximiliano Pullaro: "En Jujuy entendieron también que había que enfrentar a las mafias"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó del encuentro de Provincias Unidas en Jujuy y destacó el ejemplo de transformación logrado en la provincia norteña.

“Vengo a Jujuy y la encuentro muy bonita. Aquí entendieron también que había que enfrentar a las mafias para que la provincia esté mejor. Es una provincia que crece, se preocupa por cosas importantes y, fundamentalmente, genera trabajo y produce más. Eso es lo que queremos para nuestro país.”

El mandatario santafesino describió el contexto nacional y las dificultades económicas que enfrentan las provincias: “Estamos en un momento de profunda desesperanza en el país. Muchos argentinos tienen dificultades económicas. Nos recortaron partidas de todo tipo, nos dejaron de pagar lo que está establecido por ley. Por más recortes que nos hagan, tenemos la capacidad de administrar correctamente nuestras provincias.”

Advirtió además sobre el impacto político de la crisis: “Esa desesperanza que tienen hoy los argentinos puede llevarnos a que el kirchnerismo se fortalezca en Buenos Aires.” En ese marco, explicó la propuesta del espacio federal:

“Presentamos un proyecto político nuevo que nace desde el interior, representa al campo y la industria, la minería y las energías renovables. Esto muestra que en el interior hay una forma distinta de gobernar.”

Pullaro remarcó que Provincias Unidas busca construir una alternativa alejada de los extremos: “Nos plantamos a decir que hay una Argentina distinta posible, y no es la del pasado con el kirchnerismo ni el presente con La Libertad Avanza". El gobernador también hizo una crítica directa al estilo del presidente Milei:

“No hay que hacer un festival de rock para sentirse estrella, sino trabajar para el bien de la gente.”

Por último, convocó a la ciudadanía y a otras fuerzas políticas a sumarse al proyecto: “No vamos a permitir que en nuestras provincias los candidatos de Cristina ni de Karina se impongan. Vamos a mostrar los intereses de este interior productivo que quiere salir adelante. Llamamos a todos los argentinos a que nos acompañen a defender los intereses de nuestras provincias. También llamamos a todas las fuerzas a que nos acompañen a formar una primera minoría. Tenemos que trabajar por un futuro posible en nuestro país.”

Juan Pablo Valdés: "Me siento honrado y feliz de estar acompañando este modelo y proyecto de país"

El gobernador electo de Corrientes, Juan Pablo Valdés, participó del encuentro de Provincias Unidas en Jujuy y elogió el modelo de gestión provincial encabezado por Carlos Sadir e impulsado por Gerardo Morales.

“Increíble Jujuy, está impecable. Me siento honrado y feliz de estar acompañando este modelo y proyecto de país que me identifica. Siento compromiso.”

Durante su discurso, Valdés resaltó la transformación que vive el territorio jujeño y la eficiencia del Estado Provincial en materia energética: “Creo en la transformación del Estado y en que el Estado puede ser eficiente, como en Jujuy, donde logró algo asombroso con la producción de electricidad.”

El mandatario correntino subrayó además el espíritu federal y cooperativo del espacio político: “En Provincias Unidas trabajamos todos juntos para que le vuelvan las sonrisas a nuestros jóvenes y sintamos que tenemos un país con esperanza y prosperidad”.

Juan Schiaretti: “Hace falta una expresión del trabajo, la producción y el federalismo”

El exgobernador de Córdoba y candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, Juan Schiaretti, participó del acto en Jujuy y destacó la transformación provincial lograda en la última década.

“Qué lindo que está Jujuy. Lo dieron vuelta como una media. Recuperaron el Estado de Jujuy para los jujeños porque el kirchnerismo se lo había dado a las mafias. Además, lo pusieron en la senda del progreso.”

Durante su discurso, Schiaretti valoró los avances en materia energética y productiva: “Veíamos las explicaciones del Parque Solar, que va a autoabastecer a la provincia y le va a dejar recursos al Estado para promover el desarrollo y la producción, generando puestos de trabajo con eso. Acá hicieron la minería sustentable. Felicidades a los jujeños, porque hay que juntar todo eso.”

El dirigente cordobés planteó: “En Argentina van quedando dos polos, pero hace falta una expresión de la producción y el trabajo. Que haya una expresión federal, y basta con eso de que nos manejen desde Buenos Aires. Hace falta diálogo, respeto a las instituciones y buscar consensos.”

También criticó las políticas del gobierno nacional: “El gobierno logró que hoy haya menos empleados registrados que antes en el sector privado. Milei consiguió que la plata no le alcance a la gente para llegar a fin de mes. Los argentinos lo sienten y lo sufren.”

Schiaretti remarcó que la actual gestión “fracasó tanto que tuvo que pedir ayuda en Estados Unidos” y que su política económica “es cruel con los más vulnerables”. “Nosotros queremos que cada familia argentina pueda enviar a sus hijos a la universidad pública. Ellos son crueles cuando le quitan los recursos a la educación y la salud.”

El candidato señaló: “Tenemos el segundo mayor reservorio de gas natural del planeta y la Mesopotamia no tiene gas natural. Eso lo debe hacer el Estado nacional para que progresen sus pueblos.”

En el cierre de su mensaje, pidió acompañamiento para el espacio federal: “Les pido que voten por Provincias Unidas, porque estos gobernadores se animaron a juntarse sin importar sus orígenes políticos. Para que Argentina no sufra una nueva frustración, hace falta estabilizar la economía, más producción y más empleo, con más federalismo, gestión, respeto a las instituciones. Que no se insulte, sino que se dialogue. Que haya consenso y no pelea.”

María Inés Zigarán: “Provincias Unidas es la gran alternativa para una Argentina más justa y federal”

Durante el acto de Provincias Unidas en Jujuy, la candidata a diputada nacional María Inés Zigarán agradeció el acompañamiento de los mandatarios presentes y destacó el rumbo político del espacio.

“Muchas gracias a todos los gobernadores y candidatos que nos acompañan. Gracias por estar acá. Me honra estar en este acto, no solo quiero hablar de Jujuy Crece, sino de lo que representa Provincias Unidas para Jujuy y para la Argentina", dijo.

La dirigente agregó: “Hace una década Jujuy empezó el camino de transformación, una lucha frontal contra un modelo de gobierno que vino a asaltar el Estado, desviar recursos públicos, que robaron a los pobres y le quitaron libertades y derechos.”

Zigarán criticó al kirchnerismo y al oficialismo nacional: “No tenemos que permitir que el kirchnerismo sea una opción para los jujeños ni para los argentinos. Además, el sector que hoy gobierna la Argentina pretende destruir el Estado y construir una sociedad para pocos. Son la casta, son corruptos, son coimeros y se apropian de los recursos del Estado.”

También resaltó los logros económicos de la provincia: “Hace varios años que tenemos superávit fiscal. No hay nada que La Libertad Avanza nos pueda enseñar porque garantizamos el superávit fiscal sin desmembrar el Estado.”

En el cierre, la candidata definió la propuesta del espacio y anticipó el clima electoral: “Jujuy Crece en Provincias Unidas se presenta como una opción en el centro, que garantice el desarrollo y el bienestar colectivo. El 26 de octubre vamos a pintar de naranja la provincia de Jujuy y vamos a pintar de Provincias Unidas la Argentina. Provincias Unidas tiene que ser la gran alternativa.”

