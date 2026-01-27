Pastizales en rutas, un combo muy peligroso para la seguridad vial

La presencia de pastizales a la vera de las rutas de Jujuy se convirtió en un factor de alto riesgo para la seguridad vial , especialmente durante las épocas de lluvias intensas que hacen que la vegetación aumente considerablemente y baje la visibilidad.

El crecimiento descontrolado de vegetación, sumado a la falta de mantenimiento, genera un escenario peligroso para conductores y peatones. Es el caso de las rutas 1, 9 y 66, además de varias otras en el interior de la provincia.

Uno de los principales riesgos es la reducción de la visibilidad . Los pastizales altos pueden ocultar curvas, animales sueltos, peatones o vehículos detenidos , lo que aumenta considerablemente las probabilidades de accidentes.

Especialistas en seguridad vial advierten que el mantenimiento de las banquinas y la limpieza de los márgenes de las rutas son tareas fundamentales para prevenir siniestros. Asimismo, recomiendan a los conductores extremar las precauciones al circular por zonas con vegetación alta, reducir la velocidad y evitar arrojar elementos que puedan iniciar incendios.

Desde distintos organismos se insiste en la importancia de la responsabilidad compartida. Mientras las autoridades deben garantizar el mantenimiento y control de las rutas, la colaboración de los ciudadanos resulta clave para evitar situaciones que pongan en riesgo vidas humanas.

Los pastizales y el peligro de incendios

A esta problemática se suma el peligro de incendios, ya que un simple chispazo, una colilla de cigarrillo o el calor extremo pueden desatar focos ígneos que se propagan rápidamente y afectan la calzada con humo denso, además de dificultar en tránsito.

El humo proveniente de la quema de pastizales es otro de los grandes enemigos en las rutas. Puede reducir drásticamente la visibilidad en cuestión de segundos y provocar maniobras bruscas, choques en cadena y despistes. Además, el fuego puede dañar la señalización vial y las banquinas, complicando aún más la circulación.

