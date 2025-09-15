Importante incendio de pastizales sobre Ruta 66 en cercanías a Alto Comedero

Un importante incendio de pastizales se registró pasado el mediodía de este lunes 15 de septiembre sobre la colectora de la Ruta 66, a pocos metros del ingreso al barrio Alto Comedero. Las llamas avanzaron sobre gran parte del terreno, por lo que personal de Manejo del Fuego y Bomberos trabaja en el lugar.

incendio ruta 66 (2) Detalles del incendio sobre Ruta 66 Por causas que aún son materia de investigación, se dio aviso del inicio de las llamas en horas del mediodía. Debido a la extensión del área, la gran cantidad de vegetación y las condiciones climáticas, el fuego se propagó rápidamente.

En la zona afectada trabajan varias dotaciones de Bomberos y Manejo del Fuego para evitar que las llamas alcancen las viviendas cercanas.

jujuy incendio ruta 66 Jujuy bajo alerta por incendios forestales El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este lunes 15 de septiembre alerta por peligro de incendios forestales para toda la provincia de Jujuy. Algunas regiones están bajo efecto moderado, mientras que para Valles y Yungas, la advertencia de los especialistas indica que el peligro puede ser de alto a extremo.

