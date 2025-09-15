lunes 15 de septiembre de 2025

15 de septiembre de 2025 - 13:38
Jujuy.

Importante incendio de pastizales sobre Ruta 66 en cercanías a Alto Comedero

El fuego se propagó sobre la colectora de Ruta 66 a pocos metros del ingreso al barrio Alto Comedero. La provincia de Jujuy está bajo alerta por incendios forestales.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
ruta 66 incendio jujuy
incendio ruta 66 (2)

Detalles del incendio sobre Ruta 66

Por causas que aún son materia de investigación, se dio aviso del inicio de las llamas en horas del mediodía. Debido a la extensión del área, la gran cantidad de vegetación y las condiciones climáticas, el fuego se propagó rápidamente.

En la zona afectada trabajan varias dotaciones de Bomberos y Manejo del Fuego para evitar que las llamas alcancen las viviendas cercanas.

jujuy incendio ruta 66

Jujuy bajo alerta por incendios forestales

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este lunes 15 de septiembre alerta por peligro de incendios forestales para toda la provincia de Jujuy. Algunas regiones están bajo efecto moderado, mientras que para Valles y Yungas, la advertencia de los especialistas indica que el peligro puede ser de alto a extremo.

alerta por incendios

