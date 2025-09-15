La Municipalidad de San Salvador de Jujuy confirmó que habrá una serie de medidas preventivas y restricciones de tránsito por los tradicionales Desfiles de Carrozas sobre Avenida de los Estudiantes Jujeños, en Ciudad Cultural, y el traslado de las mismas.
El personal motorizado de la Dirección de Tránsito y Transporte, acompañará el traslado de carrozas y carruajes hacia la Ciudad Cultural, por lo que se solicita circular con precaución tanto el martes 16 de 9 a 19 horas como el miércoles 17 de 9 a 16.
Los recorridos por donde irán las carrozas son varios, como la Ruta Provincial 1, Ruta Nacional 66, Ruta Nacional 9, así como también Avenida Santibáñez, Airampo y los diferentes accesos a Ciudad Cultural en la capital jujeña.
Operativos de tránsito por el traslado de las carrozas y los desfiles (Archivo)
Operativos de tránsito por el traslado de las carrozas y los desfiles (Archivo)
Cortes y medidas de tránsito durante los desfiles
Por los desfiles programados para los días 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 y 27 de septiembre, a partir de las 18 horas habrá cortes de tránsito, restricciones de estacionamiento y desvíos de transporte urbano en inmediaciones a Ciudad Cultural.
Cortes de tránsito
- Av. Bolivia y Av. de los Estudiantes
- Av. de los Estudiantes y Av. de las Carrozas
- Av. de los Estudiantes y Prolongación Zorrilla de San Martín
- Curupaití y Av. Bolivia
- Curupaití y Zorrilla de San Martín
- Curupaití y derivador ingreso a zona sur de Av. de los Estudiantes
- Curupaití y Prolongación Juntos en Jujuy
- Curupaití y Félix de Olazábal
- Colectora Ruta 9 y Washington (ingreso clandestino)
- Rotonda de Av. de los Estudiantes (ingreso a Ciudad Cultural)
- Av. de los Estudiantes y Colectora Pila Solá
- Colectora Pila Solá y Av. de las Carrozas
- Av. de las Carrozas y Juntos en Jujuy
- Av. de las Carrozas y Dr. Vidal
- Av. de las Carrozas y Pedro del Portal
- Av. de las Carrozas ingreso zona sur
- Av. de los Estudiantes ingreso a Airampo (B° 23 de Agosto)
- Suipacha y Coronel Arias
- Ituzaingó y Dr. Vidal
Mientras que la restricción de estacionamiento será en Suipacha entre Pedro del Portal y Colectora Pila Solá. También habrá desvió de transporte urbano a partir de las 18. Las unidades modificarán su recorrido por Santibáñez, Cmdte. Pérez, Airampo, Acceso a Bº 23 de Agosto, Suipacha, Colectora Pila Solá, Av. de las Carrozas, Av. Bolivia, Av. Córdoba, retomando luego su trayecto habitual.
Sigue la FNE 2024 con el desfile de carrozas del Grupo B
Desfiles de carrozas en la FNE 2025 (Archivo)
Otras disposiciones
Las paradas de taxis de radiollamada serán sobre Espejo y Curupaití (ANSES); mientras la parada del transporte sobre Avenida de las Carrozas en toda su extensión. El ingreso de los vecinos de Alto Padilla con acreditación de domicilio (DNI o boleta de servicio), será por Félix de Olazábal y Zorrilla de San Martín. El estacionamiento en Avenida Bolivia permitido será a 45° desde Airampo hasta Caídos por la Patria.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.