FNE 2025: se podrá visitar las carrozas todos los días en Ciudad Cultural

Falta poco para que inicien las principales actividades de la FNE 2025 y ya empiezan a palpitarse una de las mayores atracciones para jujeños y turistas: los desfiles de carrozas.

En ese marco, en entrevista con Canal 4, Martín Meyer, presidente del Ente Autárquico Permanente, anticipó que durante la FNE 2025 las carrozas estarán disponibles para ser visitadas en Ciudad Cultural a lo largo de todo el día. “No hay un horario establecido, más allá de las 18, cuando los chicos ya empiezan a prepararse para el desfile. La gente puede acercarse desde la mañana hasta la tarde”, señaló.

Traslado de carrozas y operativo especial La semana próxima, entre el martes y miércoles de 9 a 18 horas, se realizará el traslado de las carrozas hacia Ciudad Cultural. Meyer pidió a la comunidad “paciencia y comprensión” por los cortes y desvíos que implicará el operativo: “Son 80 carrozas y hay un movimiento muy importante en la ciudad. La policía y tránsito municipal estarán trabajando fuertemente para que sea rápido y seguro”.

traslado carrozas ciudad cultural 2023 (1).jpg Traslado de carrozas para la FNE 2025 (foto archivo). La pintada, este sábado Meyer recordó que este sábado se llevará a cabo la tradicional pintada estudiantil, entre las 9 y las 14 horas, en el sector de la avenida donde circularán las carrozas. "Si bien hay cinco chicos por colegio participando y compitiendo, el espacio es libre, gratuito, y cualquiera puede ir a dejar su marca", indicó. El funcionario recomendó a los asistentes llevar protector solar, gorra y agua, ya que se espera una jornada soleada. Además, destacó el acompañamiento de distintas áreas del Gobierno provincial para garantizar seguridad y asistencia durante el evento. Elección nacional En cuanto a la Elección Nacional de Representantes, Meyer informó que aún quedan entradas disponibles para la platea y campo trasero. "Esperamos más de 25 mil personas y recordamos que la venta se realiza únicamente a través de la página oficial, por internet", aclaró.

