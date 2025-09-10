miércoles 10 de septiembre de 2025

10 de septiembre de 2025 - 19:30
Se viene.

FNE 2025: se podrá visitar las carrozas todos los días en Ciudad Cultural

Desde el Ente Autárquico Permanente brindaron detalles sobre el traslado de las carrozas, la Pintada Estudiantil y todo lo que se viene para la FNE 2025.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto archivo.

Foto archivo.

En ese marco, en entrevista con Canal 4, Martín Meyer, presidente del Ente Autárquico Permanente, anticipó que durante la FNE 2025 las carrozas estarán disponibles para ser visitadas en Ciudad Cultural a lo largo de todo el día. “No hay un horario establecido, más allá de las 18, cuando los chicos ya empiezan a prepararse para el desfile. La gente puede acercarse desde la mañana hasta la tarde”, señaló.

traslado carrozas ciudad cultural 2023 (1).jpg
Traslado de carrozas para la FNE 2025 (foto archivo).

Traslado de carrozas para la FNE 2025 (foto archivo).

La pintada, este sábado

Meyer recordó que este sábado se llevará a cabo la tradicional pintada estudiantil, entre las 9 y las 14 horas, en el sector de la avenida donde circularán las carrozas. “Si bien hay cinco chicos por colegio participando y compitiendo, el espacio es libre, gratuito, y cualquiera puede ir a dejar su marca”, indicó.

El funcionario recomendó a los asistentes llevar protector solar, gorra y agua, ya que se espera una jornada soleada. Además, destacó el acompañamiento de distintas áreas del Gobierno provincial para garantizar seguridad y asistencia durante el evento.

Elección nacional

En cuanto a la Elección Nacional de Representantes, Meyer informó que aún quedan entradas disponibles para la platea y campo trasero. “Esperamos más de 25 mil personas y recordamos que la venta se realiza únicamente a través de la página oficial, por internet”, aclaró.

