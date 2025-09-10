FNE 2025: cómo será el operativo de salud del SAME 107 “El objetivo es que todos disfruten tranquilos de la fiesta, sabiendo que hay un sistema de salud preparado detrás”, remarcó el subdirector del SAME. La cobertura incluye desde la elección capitalina y provincial hasta la gran coronación nacional, que cada septiembre pone a Jujuy en los ojos del país.

La Fiesta Nacional de los Estudiantes - FNE 2025 - ya se palpita en Jujuy y, como cada año, no solo serán protagonistas las carrozas y las elecciones de reinas, sino también los operativos de prevención y asistencia. El SAME 107, en coordinación con el Ente Autárquico Permanente, definió un esquema de cobertura sanitaria que acompañará cada evento.

El subdirector del SAME, Guillermo Cárdenas, explicó que se dispondrán puestos médicos avanzados, ambulancias, cuatriciclos y equipos de primeros respondientes distribuidos en distintos puntos estratégicos. “Cada actividad tiene su propia logística: no es lo mismo un desfile de carrozas que la elección de la reina nacional”, señaló.

Embed - GUILLERMO CARDENAS - SAME Operativo del SAME para los desfiles de carrozas de la FNE 2025 Para los tradicionales desfiles en la avenida, se montará un puesto fijo en la Ciudad Cultural, además de un puesto médico avanzado cercano al palco oficial y dos móviles distribuidos a lo largo del recorrido. “Queremos estar cerca de los chicos y las familias, para dar respuesta inmediata”, detalló Cárdenas.

Operativo del SAME en las elecciones En el caso de las elecciones, el operativo será más complejo debido a la gran concentración de público. Allí se trabajará de manera conjunta con Defensa Civil, Bomberos e instituciones locales para coordinar posibles evacuaciones, además de la presencia de ambulancias en zonas con buena circulación.

“El objetivo es que todos disfruten tranquilos de la fiesta, sabiendo que hay un sistema de salud preparado detrás”, remarcó el subdirector del SAME. La cobertura incluye desde la elección capitalina y provincial hasta la gran coronación nacional, que cada septiembre pone a Jujuy en los ojos del país. De esta manera, la Fiesta Nacional de los Estudiantes se vive no solo con color y alegría, sino también con la seguridad de que la salud está contemplada en cada detalle. SAME 107 “El objetivo es que todos disfruten tranquilos de la fiesta, sabiendo que hay un sistema de salud preparado detrás”, remarcó el subdirector del SAME. La cobertura incluye desde la elección capitalina y provincial hasta la gran coronación nacional, que cada septiembre pone a Jujuy en los ojos del país. Agenda completa de la FNE 2025 Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural.

Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural. Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital - Ciudad Cultural

Elección Representante Capital - Ciudad Cultural Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.

Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural. Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural (CON LUZ TITO EN CANAL 4 DE JUJUY)

Desfile Grupo A en Ciudad Cultural Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural (CON LUZ TITO, MARTINA PEREYRA Y TATO ALGORTA EN CANAL 4 DE JUJUY)

Desfile Grupo B en Ciudad Cultural Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural (CON LUZ TITO, MARTINA PEREYRA Y TATO ALGORTA EN CANAL 4 DE JUJUY)

Desfile Doble en Ciudad Cultural Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.

Exposición de Carrozas. Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.

Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural. Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.

Exposición de Carrozas. Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.

Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural. Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.

Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica. Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural (CON NICO VOUTRINAS EN CANAL 4 DE JUJUY)

Desfile grupo A en Ciudad Cultural Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural

Desfile grupo B en Ciudad Cultural Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural (CON NICO VOUTRINAS EN CANAL 4 DE JUJUY)

Desfile Doble en Ciudad Cultural Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.

Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto. Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural (CON NICO VOUTRINAS EN CANAL 4 DE JUJUY)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.