Hoy pagan la ayuda escolar a los empleados estatales de Jujuy

Este sábado 21 de febrero se acreditará la ayuda escolar extraordinaria de 50 mil pesos para trabajadores de la administración pública provincial. El pago se canaliza a través de Tesorería y alcanza a los agentes estatales en la antesala del inicio del Ciclo Lectivo 2026.

Ejecutivo. Este sábado pagan la ayuda escolar a los empleados estatales de Jujuy

El anuncio se enmarca en la propuesta paritaria integral presentada por el Ejecutivo y confirmada por el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo. El depósito busca acompañar los gastos de inicio de clases y forma parte del esquema de medidas económicas definidas por la Provincia.

La acreditación se realizará en una sola cuota y quedará disponible en las cuentas sueldo de los empleados públicos. La medida alcanza a docentes y personal de la administración central.

Desde el área económica señalaron que el pago se concreta días antes del arranque formal de las clases, previsto para comienzos de marzo, con el objetivo de aliviar el gasto familiar.

El beneficio se suma a la actualización salarial que el Ejecutivo negocia con los gremios en el marco de la paritaria 2026.

Ayuda escolar

Mejora en la oferta salarial

La semana pasada, el Gobierno provincial presentó una mejora en la propuesta de incremento para el sector docente. Según informó Cardozo, los porcentajes se mantienen en un 4% acumulativo para febrero, 2% en marzo, 2% en abril y 2% en junio.

El funcionario precisó que 40.000 pesos del adicional por persona se convertirán al básico y al no remunerativo bonificable hasta junio. “Vamos a convertir 5.000 pesos por mes al básico y 5.000 pesos por mes al adicional bonificable. Eso mejora notoriamente la oferta inicial”, expresó.

De acuerdo a lo informado, la propuesta responde a pedidos de conversión y blanqueo planteados por los gremios en las reuniones paritarias.

Presentismo y asignaciones familiares

El ministro también confirmó un aumento en las asignaciones familiares y la suba del premio por presentismo del 20% al 30%. “Reforzamos el presentismo porque queremos priorizar que los alumnos estén en las aulas”, señaló.

Cardozo indicó que la mayoría de los gremios aceptó la propuesta, con excepción de un sindicato que resolverá su postura en asamblea.

“La paritaria no está cerrada”, aclaró el titular de Hacienda, al tiempo que remarcó que la negociación se ajusta a los parámetros inflacionarios nacionales.