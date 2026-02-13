viernes 13 de febrero de 2026

13 de febrero de 2026 - 12:11
Hacienda.

Confirmaron cuándo se paga la ayuda escolar y el monto en Jujuy

Se confirmó la fecha de pago, el monto y detallaron cómo se equipara con lo que abona Nación.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Ayuda escolar.

Ayuda escolar.

La información fue brindada desde el Gobierno de Jujuy, desde donde brindaron las especificaciones correspondientes.

Monto confirmado

La ayuda escolar se liquidará la semana próxima y será de 50 mil pesos, según se informó oficialmente al detallar el monto que recibirán los beneficiarios en esta ocasión. También se recordó cómo fue el esquema de pago el año pasado, en ese período se abonaron 45 mil pesos y, a mitad de año, se sumó un adicional de 20 mil.

Además, se destacó que la provincia mantiene otro concepto vinculado a la educación, correspondiente a la escolaridad, que funciona como complemento de la ayuda escolar.

Ayuda escolar
Ayuda escolar.

Ayuda escolar.

Equiparación con el esquema nacional

Por otra parte, el monto total aseguran que responde a un planteo concreto realizado por los sindicatos y que, con esa cifra, se alcanza aproximadamente el nivel de pago establecido a nivel nacional, que era uno de los pedidos gremiales.

Asimismo, en junio se evaluará la diferencia con el esquema nacional para ajustar el valor y equipararlo a lo que determine el Gobierno nacional.

Bono por el Día del Trabajador

Durante la conferencia, el ministro también se refirió al bono previsto por el Día del Trabajador. “Todavía no tenemos definido el monto del bono del mes de mayo”, indicó.

Sin embargo, confirmó la fecha estimada de liquidación. “Será los últimos días de abril”, afirmó Cardozo, al brindar una referencia temporal para los trabajadores.

Desde el Gobierno provincial señalaron que estos anuncios forman parte del esquema de información periódica sobre salarios y beneficios, con el objetivo de brindar previsibilidad a las familias jujeñas.

Bono por el Día del Trabajador

Cabe mencionar que está previsto el pago de un bono por el Día del Trabajador. En esta línea, cabe mencionar que el monto correspondiente a mayo aún no se encuentra definido. No obstante, se confirmó que la liquidación está prevista para los últimos días de abril, lo que brinda una referencia temporal para los trabajadores.

