Confirmaron cuándo se paga la ayuda escolar y el monto en Jujuy

En las últimas horas confirmaron cuándo se paga la ayuda escolar correspondiente al ciclo lectivo 2026 y cuál será el monto que recibirán las familias beneficiarias. Se liquidará la semana próxima y alcanzará a cerca de 31 mil chicos en toda la provincia. Se trata de un beneficio que se suma a otros conceptos vinculados a la escolaridad y que forma parte de los acuerdos salariales con los gremios.

La información fue brindada desde el Gobierno de Jujuy, desde donde brindaron las especificaciones correspondientes.

La ayuda escolar se liquidará la semana próxima y será de 50 mil pesos, según se informó oficialmente al detallar el monto que recibirán los beneficiarios en esta ocasión. También se recordó cómo fue el esquema de pago el año pasado, en ese período se abonaron 45 mil pesos y, a mitad de año, se sumó un adicional de 20 mil.

Además, se destacó que la provincia mantiene otro concepto vinculado a la educación, correspondiente a la escolaridad, que funciona como complemento de la ayuda escolar.

Equiparación con el esquema nacional

Por otra parte, el monto total aseguran que responde a un planteo concreto realizado por los sindicatos y que, con esa cifra, se alcanza aproximadamente el nivel de pago establecido a nivel nacional, que era uno de los pedidos gremiales.

Asimismo, en junio se evaluará la diferencia con el esquema nacional para ajustar el valor y equipararlo a lo que determine el Gobierno nacional.

Bono por el Día del Trabajador

Durante la conferencia, el ministro también se refirió al bono previsto por el Día del Trabajador. “Todavía no tenemos definido el monto del bono del mes de mayo”, indicó.

Sin embargo, confirmó la fecha estimada de liquidación. “Será los últimos días de abril”, afirmó Cardozo, al brindar una referencia temporal para los trabajadores.

Desde el Gobierno provincial señalaron que estos anuncios forman parte del esquema de información periódica sobre salarios y beneficios, con el objetivo de brindar previsibilidad a las familias jujeñas.

