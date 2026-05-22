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22 de mayo de 2026 - 13:02
Salud.

Preocupa el aumento de virus respiratorios en Jujuy: qué síntomas se repiten y cuándo consultar

La circulación de virus respiratorios genera un aumento de consultas y especialistas advierten sobre cuadros que pueden complicarse.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Virus Cuadros respiratorios gripe - Foto generada con inteligencia artificial IA

Las enfermedades respiratorias comenzaron a multiplicarse en Jujuy incluso antes del inicio formal del invierno y la preocupación crece entre familias, escuelas y profesionales de la salud. En las últimas semanas aumentaron las consultas por cuadros virales que afectan especialmente a niños, aunque también repercuten en adultos y personas mayores.

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Qué síntomas se están observando con mayor frecuencia

Según detalló la especialista, los cuadros más comunes aparecen con síntomas similares a los de un resfrío, aunque en algunos casos pueden evolucionar y generar complicaciones. "Hay una circulación viral con virus de influenza que se combinó también con rinovirus", explicó.

Entre los síntomas más frecuentes mencionó:

  • Congestión nasal
  • Dolor de garganta
  • Tos persistente
  • Molestias o dolor al toser
  • Sensación de decaimiento
  • Secreciones respiratorias
  • Fiebre en algunos casos

Además, Meyer indicó que muchos niños terminan desarrollando otras patologías asociadas. "Muchos chicos están complicados con otitis, sinusitis y neumonía", advirtió la neumonóloga.

Embed - Preocupan los cuadros respiratorios en Jujuy: qué síntomas se repiten y cuándo consultar

Cuándo hay que consultar al médico

La especialista explicó que muchos pacientes continúan con molestias incluso cuando parecen haber superado la etapa más intensa de la enfermedad. “Queda una tos residual que puede durar hasta un mes”, advirtió, y señaló que es frecuente que reaparezca cuando la persona habla mucho, se ríe o realiza algún esfuerzo.

Sin embargo, remarcó que hay síntomas que no deben naturalizarse y que requieren una consulta médica para evitar complicaciones. Entre las principales señales de alerta mencionó:

  • Dificultad para respirar
  • Fiebre persistente
  • Decaimiento marcado
  • Tos que empeora con el paso de los días
  • Dolor intenso de oído
  • Respiración agitada
  • Niños que comen menos de lo habitual o presentan irritabilidad constante

O una versión un poco más periodística:

“Queda una tos residual que puede durar hasta un mes”, explicó Meyer al referirse a una de las situaciones que más se repite en esta temporada. Según indicó, muchos pacientes sienten que mejoraron, pero vuelven a presentar tos cuando hablan, respiran profundo o realizan esfuerzos. Pese a ello, aclaró que hay cuadros que requieren atención médica inmediata y no deben dejarse pasar. Entre ellos aparecen la dificultad para respirar, la fiebre persistente, el decaimiento marcado o síntomas que se agravan con los días.

persona resfriada y con gripe

El impacto también llega a las escuelas y hogares

La circulación viral no solamente se refleja en consultorios y guardias. También comienza a sentirse en la rutina diaria. Ausencias escolares, contagios familiares y cuadros que pasan de los niños a los adultos forman parte de una escena que empieza a repetirse. "El foco de infección a partir de los chicos son los adultos y el mayor riesgo son los ancianos", explicó Meyer.

Por ese motivo insistió en evitar enviar a los chicos a clases cuando presentan síntomas importantes y priorizar espacios ventilados.

Sin clases
Sin clases en dos localidades de Jujuy.

Sin clases en dos localidades de Jujuy.

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