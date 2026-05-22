Preocupa el aumento de virus respiratorios en Jujuy: qué síntomas se repiten y cuándo consultar

Las enfermedades respiratorias comenzaron a multiplicarse en Jujuy incluso antes del inicio formal del invierno y la preocupación crece entre familias, escuelas y profesionales de la salud. En las últimas semanas aumentaron las consultas por cuadros virales que afectan especialmente a niños, aunque también repercuten en adultos y personas mayores.

La médica especialista Patricia Meyer explicó en diálogo con TodoJujuy que actualmente hay una importante circulación viral que combina distintos agentes respiratorios y genera síntomas que se repiten en numerosos pacientes.

Según detalló la especialista, los cuadros más comunes aparecen con síntomas similares a los de un resfrío, aunque en algunos casos pueden evolucionar y generar complicaciones. "Hay una circulación viral con virus de influenza que se combinó también con rinovirus" , explicó.

Congestión nasal

Dolor de garganta

Tos persistente

Molestias o dolor al toser

Sensación de decaimiento

Secreciones respiratorias

Fiebre en algunos casos

Además, Meyer indicó que muchos niños terminan desarrollando otras patologías asociadas. "Muchos chicos están complicados con otitis, sinusitis y neumonía", advirtió la neumonóloga.

Embed - Preocupan los cuadros respiratorios en Jujuy: qué síntomas se repiten y cuándo consultar

Cuándo hay que consultar al médico

La especialista explicó que muchos pacientes continúan con molestias incluso cuando parecen haber superado la etapa más intensa de la enfermedad. “Queda una tos residual que puede durar hasta un mes”, advirtió, y señaló que es frecuente que reaparezca cuando la persona habla mucho, se ríe o realiza algún esfuerzo.

Sin embargo, remarcó que hay síntomas que no deben naturalizarse y que requieren una consulta médica para evitar complicaciones. Entre las principales señales de alerta mencionó:

Dificultad para respirar

Fiebre persistente

Decaimiento marcado

Tos que empeora con el paso de los días

Dolor intenso de oído

Respiración agitada

Niños que comen menos de lo habitual o presentan irritabilidad constante

O una versión un poco más periodística:

“Queda una tos residual que puede durar hasta un mes”, explicó Meyer al referirse a una de las situaciones que más se repite en esta temporada. Según indicó, muchos pacientes sienten que mejoraron, pero vuelven a presentar tos cuando hablan, respiran profundo o realizan esfuerzos. Pese a ello, aclaró que hay cuadros que requieren atención médica inmediata y no deben dejarse pasar. Entre ellos aparecen la dificultad para respirar, la fiebre persistente, el decaimiento marcado o síntomas que se agravan con los días.

persona resfriada y con gripe

El impacto también llega a las escuelas y hogares

La circulación viral no solamente se refleja en consultorios y guardias. También comienza a sentirse en la rutina diaria. Ausencias escolares, contagios familiares y cuadros que pasan de los niños a los adultos forman parte de una escena que empieza a repetirse. "El foco de infección a partir de los chicos son los adultos y el mayor riesgo son los ancianos", explicó Meyer.

Por ese motivo insistió en evitar enviar a los chicos a clases cuando presentan síntomas importantes y priorizar espacios ventilados.