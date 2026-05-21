Cronograma de pagos Jujuy: cuándo cobran los estatales

Actualizado 21 de mayo 2026. Cronograma de pagos de empleados públicos en Jujuy para mayo de 2026. En esta nota encontrás las fechas de cobro por categoría y cómo verificar si ya se acreditó tu pago. El cronograma se actualiza cada mes según anuncios del Ministerio de Hacienda de la provincia.
Cronograma de pagos para mayo 2026 en Jujuy
Cronograma de haberes correspondientes al mes de abril de 2026 en la provincia de Jujuy.
cronograma de pagos abril 2026
Próximos pasos: dónde consultar si tu pago se acreditó
La acreditación de haberes y el saldo disponible pueden consultarse desde las aplicaciones de home banking de cada entidad bancaria o mediante cajeros automáticos. La mayoría de los empleados estatales de Jujuy perciben a través de Banco Macro, aunque hay algunas excepciones.
Si bien no existe un horario fijo para el depósito de los sueldos, la acreditación suele realizarse desde las 0 del día establecido en el cronograma de pagos.
Cronograma de pagos de meses anteriores
Abril 2026
1 de abril
- Veteranos de Guerra de Malvinas
- Policía de la Provincia
- Servicio Penitenciario
- Organismos Autárquicos
- Administración General
- Municipios
- Ministerio de Salud
- Ministerio de Desarrollo Humano
- Educación Nivel Inicial y Primario
- Educación Nivel Secundario y Superior
2 de abril
- Organismos descentralizados
- Poder Judicial
- Poder Legislativo
- Auditoría General
- Funcionarios
cronograma de pagos jujuy
Cronograma de pagos Jujuy.
Marzo 2026
2 de marzo
- Veteranos de Guerra de Malvinas
- Policía de la Provincia
- Servicio Penitenciario
- Organismos Autárquicos
3 de marzo
- Administración Central
- Municipios
- Ministerio de Salud
- Ministerio de Desarrollo Humano
4 de marzo
- Educación Nivel Inicial y Primario
- Educación Nivel Secundario y Superior
5 de marzo
- Organismos descentralizados
- Poder Judicial
- Poder Legislativo
- Auditoría General
- Funcionarios
Febrero 2026
2 de febrero
- Veteranos de Guerra de Malvinas
- Policía de la Provincia
- Servicio Penitenciario
- Organismos Autárquicos
3 de febrero
- Administración Central
- Municipios
- Ministerio de Salud
- Ministerio de Desarrollo Humano
4 de febrero
- Educación Nivel Inicial y Primario
- Educación Nivel Secundario y Superior
5 de febrero
- Organismos descentralizados
- Poder Judicial
- Poder Legislativo
- Auditoría General
- Funcionarios
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