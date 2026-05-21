Cronograma de pagos Jujuy: cuándo cobran los estatales

Cronograma de pagos Jujuy.

Actualizado 21 de mayo 2026. Cronograma de pagos de empleados públicos en Jujuy para mayo de 2026. En esta nota encontrás las fechas de cobro por categoría y cómo verificar si ya se acreditó tu pago. El cronograma se actualiza cada mes según anuncios del Ministerio de Hacienda de la provincia.

Cronograma de pagos para mayo 2026 en Jujuy Cronograma de haberes correspondientes al mes de abril de 2026 en la provincia de Jujuy.

30 de abril Veteranos de Guerra de Malvinas

Policía de la Provincia

Servicio Penitenciario

Organismos Autárquicos

Administración Central

Ministerio de Salud

Ministerio de Desarrollo Humano

Educación Nivel Inicial y Primario

Educación Nivel Secundario y Superior 1 de mayo Municipios

Organismos descentralizados

Poder Judicial

Poder Legislativo

Auditoría General

Funcionario

cronograma de pagos abril 2026

Próximos pasos: dónde consultar si tu pago se acreditó La acreditación de haberes y el saldo disponible pueden consultarse desde las aplicaciones de home banking de cada entidad bancaria o mediante cajeros automáticos. La mayoría de los empleados estatales de Jujuy perciben a través de Banco Macro, aunque hay algunas excepciones. Si bien no existe un horario fijo para el depósito de los sueldos, la acreditación suele realizarse desde las 0 del día establecido en el cronograma de pagos. Cronograma de pagos de meses anteriores Abril 2026 1 de abril Veteranos de Guerra de Malvinas

Policía de la Provincia

Servicio Penitenciario

Organismos Autárquicos

Administración General

Municipios

Ministerio de Salud

Ministerio de Desarrollo Humano

Educación Nivel Inicial y Primario

Educación Nivel Secundario y Superior 2 de abril Organismos descentralizados

Poder Judicial

Poder Legislativo

Auditoría General

Funcionarios cronograma de pagos jujuy Cronograma de pagos Jujuy. Marzo 2026 2 de marzo Veteranos de Guerra de Malvinas

Policía de la Provincia

Servicio Penitenciario

Organismos Autárquicos 3 de marzo Administración Central

Municipios

Ministerio de Salud

Ministerio de Desarrollo Humano 4 de marzo Educación Nivel Inicial y Primario

Educación Nivel Secundario y Superior 5 de marzo Organismos descentralizados

Poder Judicial

Poder Legislativo

Auditoría General

Funcionarios Febrero 2026 2 de febrero Veteranos de Guerra de Malvinas

Policía de la Provincia

Servicio Penitenciario

Organismos Autárquicos 3 de febrero Administración Central

Municipios

Ministerio de Salud

Ministerio de Desarrollo Humano 4 de febrero Educación Nivel Inicial y Primario

Educación Nivel Secundario y Superior 5 de febrero Organismos descentralizados

Poder Judicial

Poder Legislativo

Auditoría General

Funcionarios

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